Úgy gondolom, nem lehet panaszuk a kocsordi szépkorúaknak, ugyanis rendszeresen gondoskodik róluk a helyi Nők Baráti Körének „hét szem asszonya”. Mindnyájan dolgozó családanyák, szerető és embertisztelő hölgyek. Fáradtságot nem kímélve október 15-én is meghívták a kultúrház termébe a 65 éven felüli időseket, s telt házzal ünnepeltek. Köszöntőt mondtak a település polgármestere mellett a falu lelkészei, illetve az esperes úr, majd színvonalas műsorokkal szórakoztatták az összegyűlteket: először a helyi óvoda gyermekei szerepeltek, majd az iskolások produkcióit láthattuk. Én magam is, 81 évesen, a saját versemmel léptem a közönség elé. Aztán a milotai népdalkórus, a nyírmeggyesi citeraegyüttes és a baráti kör lépett fel, ahol közösség egy szem asszonya is mondott egy szép verset. A legnagyobb sikert az ököritófülpösiek tánca aratta. A talpalávalót egy zenész szolgáltatta, s közben az ajándékokat is kiosztották az asszonytársak. Az ajándékok egyike egy jövő évi naptár volt, ezzel a felirattal: „Talán hogyha kívánhatnék, nem kívánok egyebet, jövőre is mindannyian velünk együtt legyenek!” Az asztalok tömve voltak üdítővel, süteményekkel, mindenki kedvére válogathatott. Köszönünk mindent, igazán jól éreztük magunkat!

- Tarcali Sándorné -