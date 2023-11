A nyírbogáti görögkatolikus templom 1959-ben épült fel, a közösség tagjai akkor nagyon örültek, hogy „hajlékot” készíthettek Istennek, de a toronyra nem volt pénzük, csak egy úgynevezett előtető megépítésére futotta a költségvetésből. A település 2002-ig Kisléta, majd később Nyírbátor filiája volt. A templom 2002-ben önálló parókia lett, első parókusa, Terdik Mihály pedig a mai napig Nyírbogáton szolgál.

Egy megyei turisztikai pályázat segítségével sikerült forrást szereznie a nyírbogáti önkormányzatnak, ebből pedig megépítettek egy különálló harangtornyot, melybe két harangot is elhelyeztek, a torony tetejére felkerült egy hármas kereszt. A beruházás még 2022-ben kezdődött el.

Vasárnap Szocska A. Ábel nyíregyházi megyéspüspök áldotta meg az új templomtornyot, az ünnepi liturgián részt vett Seszták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke és dr. Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője is.

Mint azt dr. Simon Miklóstól megtudtuk, a létesítmény egyfajta kilátóként is működik majd, köszönhetően egy átfogó turisztikai fejlesztéssorozatnak. A torony megépítésén túl a szakemberek egy kiszolgáló épületet is kialakítottak, amely a helyi rendezvények lebonyolításában is segítheti majd az önkormányzatot.

– A görögkatolikus templom évtizedeken át egy „hajós” épület, nem volt a templomnak tornya, így időszerű volt ez a fejlesztés, ami a városnak, a görögkatolikus egyháznak, és a helyi híveknek is a javára válhat – mondta a beruházással kapcsolatban Simonné dr. Rizsák Ildikó, Nyírbogát polgármestere.