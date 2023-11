Korunk egyik leggyakrabban előforduló anyagcsere-betegsége a diabétesz. Hazánkban évente 250-300 cukorbeteg gyermeket diagnosztizálnak, ami háromszoros gyakoriságnövekedést jelent az elmúlt 30 évben. Fontos beszélni az egészséges táplálkozásról, hiszen ma már egyre fiatalabb korban megjelenhet a 2-es típusú cukorbetegség.

Előző lapszámunkban a diabétesz világnapja kapcsán arról írtunk, az idén 100 éve fedezték fel az inzulint, mely az 1-es típusú diabétesz kezelésében hatalmas áttörést jelentett. Inzulinnal és diétával szabályozható a vércukorszint, és megelőzhetők a súlyos szövődmények is.

Diétás étrend

– A diabétesz sikeres kezelésének egyik legfontosabb feltétele az inzulinterápia, az étkezés és a fizikai aktivitás összehangolása. A megfelelő étrend és a rendszeres testmozgás segítségével a szövődmények kialakulásának veszélye nagymértékben csökkenthető, a gyermek pedig teljes életet élhet – mondta el Sorosinszki Katalin dietetikus.

Hozzátette, a diéta mellett az edukáció sem elhanyagolható, hiszen mind a szülőt mind pedig a gyereket meg kell tanítani a megfelelő energia- és tápanyagbevitelt szolgáló étrend összeállítására annak érdekében, hogy elkerüljék a kórosan magas- vagy extrém mértékben alacsony vércukorszintet.

– Az étrend energia- és táp­anyag-összetételénél először is a szénhidrátbevitelt kell meghatározni, a jelenleg elfogadott nemzetközi ajánlás a napi összenergia 50-55 százalékában határozza meg. Ezen belül is az alacsony glikémiás indexű ételek javasoltak, amelyek lassabban, fokozatosabban emelik a vércukorszintet. A cukorbetegek diétája rostdús táplálkozást ír elő. A hozzáadott cukrot tartalmazó ételek és italok fogyasztását szigorúan elveti. Fontos megjegyezni azt is, hogy az úgynevezett divat diéták, mint az „alacsony szénhidráttartalmú” és „ketogén” étrend ellenjavallt, mert a gyermekekben növekedési zavart okozhatnak, s extrém alacsony vércukorszintet idézhetnek elő.

A túlsúly rizikót jelent

– A zsírbevitelre szintén figyeljen oda a diétázó, cukorbetegeknél 30 százalékban maximalizálja az okostányér program. S mindenképpen kerüljön előtérbe a többszörösen telítetlen zsírsavakat tartalmazó ételek (olajos magvak, halak) fogyasztása. Az optimális fehérjebevitel az összenergia 15-20 százaléka legyen, jó minőségű fehérjeforrásnak számítanak a sovány húsok, az alacsony zsírtartalmú tejtermékek, hal, tojás, ezek mind alapvető tápanyagok a növekedéshez. A cukorbetegek az édes íz eléréséhez édesítőszereket használnak, azt is mértékkel. Az lenne az ideális, ha már egészen kicsi kortól a természetes ízeket elfogadnák a gyerekek, s kevesebb készételeket, csomagolt élelmiszert ennének, ami hízáshoz vezet, sajnos a súlyfelesleg a kettes típusú cukorbetegség egyik rizikófaktora. Aki mozog és odafigyel az étkezésére, sokat tehet egészségének megtartásáért.

Oktatóanyagokat találunk a neten is

A dietetikus elmondta, ma már rengeteg edukációs anyag hozzáférhető az interneten is, amely a gyerek adott életkorához igazodva foglalja össze a diéta lényegét. Az egyik ilyen kedves és közérthető videó a mese a szénhidrátokról. – Ebből a legfontosabb, hogy tudják, a szénhidrátoknak három fajtája van: cukor, keményítő és élelmi rost. A cukor és a keményítő emészthető, ezért azokból csak meghatározott mennyiséget ehetnek meg a cukorbetegek az étrendjük szerint, mert gyorsan felszívódnak, és megemelik a vércukorszintet. Az élelmi rost nem emészthető, nem emeli a vércukrot, így a zöldségeknek, a gyümölcsöknek, a teljes kiőrlésű gabonaféléknek helyük van a napi meghatározott szénhidrátmennyiségen belül.