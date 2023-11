Gyönyörű hóesésben kezdődött el a hálaadó ünnepi istentisztelet a kemecsei református templomban. Dr. Fekete Károly püspök igehirdetése után Fodor József Benjámin református lelkész köszöntötte a megjelenteket, az egyházi és világi méltóságokat, majd Szalkó Károly István református lelkész mutatta be a több mint egymilliárd forintos bölcsődei beruházást. Kiemelte, hogy a település életében milyen változást hoz, hogy kaszáló helyén már egy ilyen impozáns intézmény áll. - Az egyházközség számára egy áldott lehetőség a misszió, hogy már egészen pici koruktól a gyermekek élete részévé válik az imádság, a sok bibliai történet. A városban új munkahelyeket teremt az új 600 adagos konyha kialakításával, és a helyben elérhető szolgáltatások számát is emeli – fogalmazott a lelkész, majd a személyes tapasztalatairól mesélt: már a kivitelezés alatt több dolgozó is elkezdett templomba járni, a gyermekek nagy szeretettel várják, amikor belép a csoportszobába.