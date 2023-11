– A projektbe közel ötszáz személyt tudtunk bevonni, ők azok, akik a Nyírbátori és a Mátészalkai járásban munkahelyhez jutottak. Egyedül azt sajnálom, hogy a képzéssel kapcsolatos tervekkel nem sikerült úgy haladnunk, ahogy szerettük volna, de ettől függetlenül pozitívan értékelem a Kelet-Nyírségi Foglalkoztatási Paktum munkáját – emelte ki Simonné dr. Rizsák Ildikó, Nyírbogát polgármestere, a paktumszervezet elnöke, aki megköszönte a vármegyei kormányhivatal és az önkormányzat támogatását. A projektzárón részt vett a vármegyei közgyűlés két alelnöke, Baracsi Endre és Szabó István is, utóbbi jelen volt a Kelet-Nyírségi Foglalkoztatási Paktum 2018-as megalakulásánál is.

Mérséklődtek a gondok

– Az alakuláskor egy kicsit a sötétben tapogatóztunk, de tele voltunk várakozással. Már akkor is, ahogy a mostani időszakban is, a megfelelően képzett munkaerő hiánya jelentette a legégetőbb problémát. A paktum munkájának köszönhetően mérséklődtek valamelyest ezek a gondok, de még mindig van teendő. Meg kell találni a tartalékokat, meg kell szólítani az inaktív embereket, és be kell őket vonzani az elsődleges munkaerőpiacra. Ehhez segítséget nyújthatnak a hamarosan induló TOP pluszos programok is – emelte ki beszédében Szabó István, a vármegyei közgyűlés alelnöke.

Román István Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei főispán elmondta, a kormányhivatal és a Kelet-Nyírségi Foglalkoztatási Paktum között folyamatos volt az egyeztetés.

Segítik a vállalkozókat

– A kormányhivatal saját erőből is segíti, támogatja a vármegyei munkaerőpiacot, gondolok itt többek között a vállalkozóvá válást segítő programunkra. Jelenleg is tárgyalunk a folytatásról, és várhatóan a jövőben sem maradunk a foglalkoztatás bővítését élénkítő támogatási programok nélkül – bizakodott Román István főispán.

Dr. Simon Miklós szerint öt éve még nem igazán ismerték a paktumszervezetek működési mechanizmusát, mára viszont beváltak az előzetes tervek. Mint fogalmazott, voltak döccenők, de aztán kiegyenesedtek a dolgok. A térség országgyűlési képviselője rámutatott: tíz év alatt a térségben közel felére csökkent a munkanélküliek száma, ezen a téren Nyírbogát és Nyírlugos „vitte a prímet”, mindkét településen öt százalék alá csökkent a munkanélküliségi ráta.

Kocsis László, a vármegyei kormányhivatal foglalkoztatási főosztályának a vezetője azt mondta: – Mozog a munkaerőpiac, de egyre lomhábban, így mi is várjuk az új támogatási programok kiírását – fogalmazott.

TG