A nyíregyházi dr. Gajdos László hamarosan betölti a 86. életévét, de a mai napig kiváló egészségnek örvend, köszönhetően a rendszeres testmozgásnak. Szenior úszóversenyekre jár, minden nap mozog, s mint a beszélgetésben is elmondta, heti háromszor úszik, kétszer pedig „száraz" edzésen vesz részt dr. Vajda Ildikó, a Nyíregyházi Egyetem Testnevelés és Sporttudományi Intézet igazgatójának szakmai iránymutatásával. Mint fogalmazott, a hosszú élethez szerencse is kell, de a rendszeres testmozgás is elengedhetetlen.