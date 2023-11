Nyíregyháza. Mint azt mostanában tapasztalhatjuk, egyre többet foglalkozik a média és az illetékesek is a közlekedés rendszerének megreformálásával, ezen belül is a kerékpárok, valamint az újonnan az útjainkon megjelenő egyéb közlekedési eszközök szabályszerű használatával. Mindez komoly feladat elé állítja a szakembereket, hisz ezeknek is biztonságos utat kellene biztosítani. Mint látható, egyre több olyan jármű kerül forgalomba, melyeket a jelenlegi közútjainkon – melyek már amúgy is túlterheltek – szinte lehetetlen biztonságosan használni. Eddig két jelentős forgalmi forma „élt”, a gépjármű és a gyalogos. Ez utóbbit szolgálta a járda. A két rendszer jól megfért egymással. De egyre inkább kiszorulnak a kerékpárosok is az úttestről, amire megoldást több-kevesebb sikerrel lehet csak találni. Történt úgy, hogy az úttestből választottak le egy részt, vagy megosztották a járdát. Sajnos ezek csak ideiglenes megoldások, a kerékpárút lenne a megfelelő. Csakhogy ez nem mindenhol valósítható meg, különösen a városokban, a sűrűn lakott helyeken. Sok helyen közös a járda és a kerékpárút, vagy teljesen kitiltják a kerékpárosokat. Szerintem annak lehetőségét kellene figyelembe venni, hogyan lehet a járdát mindkét fél számára biztonságossá tenni. Ehhez a gyalogosoknak és a „lassú” járművek vezetőinek kell együttműködniük! Nem elég a táblák kihelyezése. Különben is, a legtöbben gyalogosként, kerékpárosként és gépjárművezetőként is érintettek.

Egy érintett közlekedő