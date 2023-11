– Egy – az ország más pontján élő – szakember a múlt héten prekoncepcióval érkezett a városunkba. A nálunk eltöltt időszak után néhány nappal felhívott, s elmondta, hogy mióta Mátészalkáról elment, mindenhol csak arról tud beszélni, hogy a városnak mennyi értéke van, a település mennyire tiszteli a hagyományait, s hogy milyen sokat fejlődött, milyen dinamikusan fejlődött az elmúlt időszakban – elevenítette fel a közelmúltbeli élményét dr. Hanusi Péter. – Nekünk az a feladatunk, hogy minél több helyen, minél több embernek elmondjuk azt, hogy Mátészalka egyre szépül, fejlődik. Pályáztunk az országos városmarketing díjra, s a kisvárosi kategóriában az országos első helyezést hoztuk el úgy, hogy tíz programelemünk is gyémánt minősítést kapott a beadott tizenegy pályázatból. Úgy gondolom, ez önmagáért beszél. Szakértő kollégák javaslatára bemutatjuk most Mátészalka új városlogóját. A logóval tisztelegni akarunk Mátészalka történelme, kulturája, gazdag értékára előtt. Jelzi azt, menyire tiszteljük hagyományainkat, mennyire fontos a mátészalkaiaknak az, hogy tudjuk, honnan jöttünk, de egyben a jövőbe is mutat. Mindezt egy modern dizájnnal megvalósítva. Egy olyan megoldást javasoltak a kollégák a logó bemutatására, ami egészen különleges. Azt javasolták, hogy egy kis divatbemutató keretében mutassuk be ezt az új logót. El sem tudtam képzelni, de most, hogy ránézek a közöttünk lévő fiatalokra, már értem. A cél nem más, mint az, hogy divat legyen Mátészalkán, hogy ezt a logót viseljék a fiatalok. Ezért a kollégák olyan ruhadarabokat terveztek kemény munkával, sok energiát belefektetve, amelyek reményeim szerint a fiatalok figyelmét is felkelti. S egymás közt különböző platformokon terjesztik, milyen sok érték van Mátészalkán – fogalmazott a polgármester. – Ezek a ruhák még csak minták. Mivel hamarosan elindítjuk közösen egy „közösségi klikkel” Mátészalka megújult Facebook installációját és új Instagram oldalát, az első háromszáz regisztrált személy között kisorsoljuk majd ezeket a ruhadarabokat.

Az új logó részeit Kerekes Zoltán projektvezető ismertette a résztvevőkkel.

– A munka során kiválasztottunk három kulturális értéket, három motívumot, amelyekre építhettük az új logót. A logó tartalmazza egyrészt Mátészalka nevét, másrészt a városi brand szlogenét, a fény városa, harmadrész tartalmaz egy emblémát. Ez az embléma három elemből áll. Az egyik a mécsest tartó fiú, a második az első villamosított ház, a harmadik pedig egy templomrészlet.

A logóról további részleteket mesélt Gyarmati Anett, a projekt másik vezetője.

– Egy elegáns megjelenést kapott ez a logó. Mondhatnánk, hogy nem újult meg teljesen, mert a korábbi is hangsúlyozta már Mátészalka fontos értékeit, viszont az, hogy elegáns vonalvezetést és mély lila színt hoztunk a város arculatába, ez grafika és szervezői szempontból komoly megújulást jelent. A lila szín az innovációt jelenti, egy kicsit a spiritualitást is jelképezi, ami köthető a vallási közösségekhez. Vékony vonalvezetést használtunk, amit arany színnel egéászítettünk ki. Az arany szín a modernitás mellett kiemeli azt is, hogy itt elegáns városról van szó. A város történetei elegenciát tudnak hozni a szívünkbe is. Mikor korábban bárkivel beszélgettem, mindenkitől azt hallottam vissza, büszke arra, hogy mátészalkai. Arra jöttünk rá, annyira mélyen gyökeredzik a szülőföld szeretete, hogy ezt kell megmutatnunk az új logóban modern köntösbe öltöztetve.

A divatbemutató előtt dr. Cservenyák László, a Szatmári Múzeum igazgatója képzeletbeli történelmi kirándulásra invitálta a jelenlévőket.

– A mai Magyarországon először, 1888-ban itt Mátészalkán gyulladt ki először az elektromos közvilágítás egy testvérpárosnak, Schwartz Jakabnak és Mórnak köszönhetően. Már akkor korszerű gyártelepük volt malommal, oljaütővel, likőrgyárral. Eljutottak a párizsi világkiállításra, s ott látták meg a svéd gyártmányú dinamót, s egyet megvásároltak a gyáruk korszerűsítésére. A dinamó sok áramot termelt, nem tudták mind felhasználni, s ezért végigvezették a mátészalkai utcákon a Schwartz-házig, amiben most a villamostörténeti kiállítás van, s ebben a házban gyulladt ki először Magyarországon az elektromos közvilágítás. Ezért a fény városa Mátészalka – magyarázta dr. Cservenyák László, s kiemelte: fontos elsőnek lenni és világhírűnek lenni, hiszen Mátészalka is erre építi az imázsát. Elsők voltunk a villamosításban. Ha megnézzük a logót, ott van körben a csillagkoszorú, ami azt sugallja, hogy Hollywood bölcsője is vagyunk, hiszen három világhírességünk is van. Zukor Adolf, egész Hollywood megeremtője, itt Mátészalkán nevelkedett. Tony Curtis világhírű filmszínész bár már New Yorkban született, de a gyökerek ide kötik. S hozzájuk kell tennünk Jamie Lee Curtist is, aki két évvel ezelőtt meglátogatott bennünket.

– A templom is található a logóban, hiszen több vallási felekezet is van a településen. A történelem során úgy alakult, hogy Szatmárban és így Mátészalkán is voltak reformátusok, római katolikusok, görög katolikusok, majd letelepedtek izraeliták is.

– Vallási és származási sokszínűség jellemzi Mátészalkát, hiszen svábok és tótok is színesítették a város társadalmát. Mindez azt is jelzi, hogy a városnak szívó ereje volt. Mátészalka befogad és megőriz – mondta a városról a múzeum igazgatója.

Ezt követően a város fiataljai bemutatták az új logót, majd a „közösségi klikkel” útjára indították Mátészalka új fejezetét a virtuális térben.

MML