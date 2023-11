Új eljárásrend

– A jelenlegi önkormányzati képviselők és polgármesterek megbízatása 2024. október elsejéig tart, míg az új testületek megalakulása szintén a jelzett hónapban várható. Azonban van egy átmeneti időszak, amiben a jegyzőknek óriási szerepük van. Ők segítik az önkormányzatok működését ebben az időben, továbbá a gazdálkodás stabilitását is biztosítják. Ez utóbbi azért is fontos, mert a februárban elfogadott költségvetést az önkormányzatoknál új testületek viszik tovább az év végéig – tudatta az elnök, akitől azt is megtudtuk, a jegyzőknek a választások előkészítésében is komoly szerepük van.

– A tanácskozáson ez is egy fontos témakör volt. Az előkészületek már elkezdődtek, ám már nem sok időnk van, ezért november végén lesz egy technikai próba, melynek keretében ellenőrizzük az eszközök működését. Felkészülünk az új jogszabályi környezetre is, hiszen a tavaly elfogadott törvénycsomag értelmében változnak a választások szabályai – tette hozzá dr. Szekeres Antal.

– A közbeszerzési eljárások lefolytatása bonyolult folyamat, ám fontos ezeket sikeresen megvalósítani azért, hogy az állami vagy önkormányzati szervezetek működése biztosított legyen, sikeresek legyenek a beszerzések, amelyek e szervezetek fejlődéséhez szükségesek – ezt már dr. Kovács László, a Közbeszerzési Hatóság elnöke mondta el a jelenlévőknek. Kiemelte: e bonyolult folyamathoz segítség kell, mivel a joganyag rendkívül gyorsan változik, ráadásul nem csupán a hazai, hanem az EU-s irányelvekre is figyelni kell. Dr. Szemán Sándor, Nyíregyháza címzetes főjegyzője úgy fogalmazott: megtisztelő, hogy 15 év után ismét a vármegyeszékhely lehetett e rangos tanácskozás helyszíne.

A fő számok nem változnak

– Rendkívül hasznos volt a rendezvény, ugyanis a megyei jogú városok jegyzőinek hasonlóak a problémái és a lehetőségei, ezért fontos, hogy tapasztalataikat megoszthassák egymással. A városban nem változott jelentősen a lakosságszám, ezért nem lesz változás a választások legfontosabb számaiban. Marad a képviselő-testület jelenlegi létszáma, ahogy a választókerületeken sem kell módosítani – tudatta a címzetes főjegyző.

– A legjobb időben szervezték ezt a programot, aktuális témákkal foglalkoztak. Ez óriási segítség a városnak, hiszen választások előtt állunk, ráadásul sok pályázatot nyert Nyíregyháza, ami rengeteg közbeszerzési eljárás lefolytatásával jár – tájékoztatta lapunkat dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere. Mint mondta, minden címzetes főjegyzőt meghívott a városba, és reméli, sokan élnek majd a lehetőséggel, és jobban megismerhetik Nyíregyházát, s tapasztalatot cserélhetnek.