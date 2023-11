Szabadné Kázmér Orsolya gyárigazgató hiszi, hogy a környezeti nevelés segítése a megoldás. A vásárosnaményi telephelyű, 36 éve Magyarországon jelen lévő SWISS KRONO Kft. (jogelőd Interspan Kft.) kiemelt céljának tekinti a klímaváltozás megfékezését. Éppen ezért november 24-én összefogásban a SWISS KRONO Kft. dolgozói szemléletalakító faültetést szerveztek a pusztadobosi és a nyírmadai általános iskolásokkal közösen. A faültetéssel egy mezővédő erdősávot hoztak létre, mely példa lehet akár a gazdálkodóknak is. Merő Nándor fabeszerzési vezető, valamint Lemák Zoltán faipari projektmérnök a fa feldolgozási és vadgazdálkodási jelentőségét is megtanították a diákokkal – számolt be a cég az eseményről. A tanulók megismerhették a mezővédő erdősávok jelentőségét, így például a szélmegfogó funkciójukat (védik a szántóföldeket a termőréteg elkopásától). Segítenek a talaj közeli hőmérséklet temperálásában, a növény és állatvilágnak otthont adnak és élelemforrást jelentenek, ezeken kívül termésátlag növelő és - faanyag termelő-, valamint szénmegkötő funkciójuk is van.

– Első lépésben két méter mély gödrökbe ültették a gyökér nélküli nemesnyár négy-öt méter magas karódugványokat, melyek a mezővédő erdősáv legmagasabb pontját adják. Utána kijelölték mészporral a hazainyár kétéves gyökeres magágyi csemetéknek a sorait, majd elültették azokat, melyek az erdősáv belső stabilizálására szolgálnak. Végül elültették a szélére a vadalma és vadkörtefákat, melyek az állatoknak adnak táplálékot, így megvédve a mezőgazdasági területeket az étvágyát csillapító vadvilágtól. Összesen ötszáz fát ültettek el egy délelőtt alatt – közölte a vállalt.

Hozzátette, ezúton is köszönet illeti a diákokat és kísérő tanáraikat, továbbá a SWISS KRONO Kft. munkavállalói szorgos és kitartó munkáját, valamint a Nyírmadai Egyetértés Vadásztársaság ellátmány biztosítását!

Tudta-e?

A KSH adatai szerint Magyarországon az erdőkön kívül 5 millió hektár mezőgazdasági terület van, ha ennek 3 százaléka be lenne ültetve mezővédő erdősávokkal, 150 ezer hektár új fával borított területet jelentene. A SWISS KRONO Kft. minden évben megkéri a Soproni Egyetemet, hogy készítse el a szénlábnyom széndioxid mérlegét. Évente 315 ezer tonna üvegházhatású gáz széndioxid egyenértéket kötnek meg a gyártott OSB termékeikben.

Fotók: Háromhatár/ Bodnár Zsolt