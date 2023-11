– Az elmúlt évtizedek alatt sok minden változott, valami azonban biztosan nem: a gondoskodás iránti kötelességtudatunk. 2011 októberében olyan intézményt vehettem át szakmai irányításra, amelynek korábbi vezetője, Sándor Istvánné a minőségi munka és a humánus emberi magatartás példaképe volt – mondta el szerkesztőségünk érdeklődésére Labanczné Kovács Veronika, a Tiszadadai Gondozási Központ jelenlegi vezetője, s hozzátette:

– A településünkön számos olyan ember él, akinek egyetlen támasza ez az intézmény. Ebben az évben 312 gondozottat láttak el a munkatársaim. Ezért is nagy esemény számunkra, hogy októberben bensőséges ünnepségen köszönthették a község időseit a képviselő-testület tagjai.

Az ünnepségen Mizser Zsolt polgármester köszöntőjében méltatta a gondozási központ eltelt húsz évben végzett munkáját. Elmondta, hogy az önkormányzat tervei között szerepel az intézmény bővítése, hiszen az eddigi tapasztalatok is azt bizonyították, hogy nagy szükség van az időskori gondozásra, amit a jelenlegi dolgozók példás szorgalommal és odaadással látnak el.

Elismerés és tisztelet

Dr. Vinnai Győző, a térség országgyűlési képviselője is köszöntötte a vendégeket:

– Hála és köszönet illeti az idős korosztályt, a cél továbbra is az, hogy közösen gondoskodjunk az idős emberekről, hiszen jelenlegi életünk megalapozói ők voltak, ezért elismerés és tisztelet jár nekik – jelentette ki a politikus, majd szólt arról is, hogy örömmel tett eleget a tiszadadaiak meghívásának, egyrészt hogy együtt ünnepelhessék a gondozási központ működésének huszadik évfordulóját, másrészt együtt emlékezhessenek meg az idősek világnapjáról.

A település képviselő-testülete ez alkalomból vendégül látta Tiszadada valamennyi szépkorú lakóját – tudósította lapunkat Tarnai László.