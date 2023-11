Megremegett a föld és az ég, amikor a fejünk fölött vadászrepülőgépek húztak el, majd katonai ejtőernyősöket is láthattunk, amint célterületre ereszkednek. Ezt csak hadgyakorlat részeként élhetük át, de mindenkiben tudatosította, mekkora a súlya, tétje annak, hogy mi békében élhetjük mindennapjainkat.

Az Adaptive Hussars 2023 többnemzeti országos hadgyakorlat egyik központi helyszínévé vált egy rövid időre Nyíregyháza és a város repülőtere. Évszázados története során a sport-, üzleti és polgári repülés bázisaként vált ismertté, ám rendkívüli helyzetekben is helytállva segítette az élet és vagyon mentését. Emlékezhetünk, hogyan szálltak fel innen a katonai helikopterek, hogy az árvíztől sújtott vagy a hótól elzárt falvakba élelmet vigyenek, s ha kellett, embereket szabadítsanak ki szorult helyzetükből.

NATO-erők bevetése

Ez a hadgyakorlat is megmutatta, hogy milyen jelentőséggel bír egy modern, megbízhatóan üzemelő repülőtér, amelyet a legmagasabb szakmai színvonalon dolgozó szakértői csapat működtet. Az Adaptive Hussars 2023 azt is tesztelte, hogyan tudják mozgatni, átcsoportosítani a NATO-harccsoportot, benne a magyar egységeket az ország különböző pontjaira.

Ezt a nyíregyházi helyszínen is személyesen ellenőrizte a Magyar Honvédség vezérkara Orbán Viktor miniszterelnök és Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter vezetésével. Fontos háttérszerep várt a repülőteret üzemeltető és a pilótaképzést több mint harminc éve végző Tréner Kft.-re. A gyakorlatot természetesen nagyon pontos, minden részletre kiterjedő egyeztetés előzte meg, majd polgáriból katonai légtérré vált Nyíregyháza, de talán az egész vármegye fölött az égbolt.

A repülés alapjai

– Az adott időintervallumban leállítottuk a képzést és a teljes civil légtérhasználatot, csak katonai gépek repülhettek és a repülésirányítást is átvették a honvédség emberei – beszélhettünk utólag a nem mindennapi eseményről Horváth Péter és Molnár Tibor ügyvezetőkkel. Ők is fogadták a miniszterelnököt, a honvédelmi minisztert és a társaságukban érkező Román István vármegyei főispánt. Bár a találkozás apropóját a nemzetközi hadgyakorlat adta, ez jó alkalmat teremtett arra is, hogy a vendégek rácsodálkozzanak a nyíregyházi repülőtér elmúlt években produkált fejlődésére, eredményeire.

– A miniszterelnök és a honvédelmi miniszter is elismeréssel nyilatkozott a magas színvonalú üzemeltetésről, a polgári képzés nemzetközi sikereiről. Őszinte meglepetéssel a tekintetükben nézték meg a Tréner gépparkját, amelyen az egyetemi valamint a Wizz Air Pilot Academy rendszerben tanulhatnak a hallgatók és kadétok. Mellettük a honvédség szállítópilótái is itt szerezhetik meg repülési alapokat. Mindehhez gratuláltak és megerősítették a közös munka folytatását – derül ki Horváth Péter szavaiból, hogy a katonai esemény a civil diplomáciához is lehetőséget teremtett.

Kívülálló házigazdaként is szakértői szemmel figyelte a gyakorlatot, s úgy látta, a különböző nemzetek haderői, katonái rendben, fegyelmezetten tették a dolgukat, az egyes feladatoknál az előírások szerint összedolgoztak. „Maradjon ez számunkra örökre csak gyakorlat” – fűzte még hozzá Horváth Péter, s nem tévedünk, ha úgy véljük: mindannyiunk nevében.

KM

Kép: Orbán Viktor miniszterelnök a nyíregyházi repülőtéren fogadta a jelentést (balra Szalay-Bobrovniczky Kristóf, jobbra Román István) | Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán