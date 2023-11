Nem csökken a születésszám

– A kétnapos konferencián a várandós-gondozás fontos kérdés, hiszen a szülőszobára kerülő anyukákat attól függően tudjuk ellátni, hogy milyen és mennyire megfelelő volt a gondozás, mennyire felkészültek. A szülés az elmúlt 50-100 évben nem változott, viszont a családbarát elvek alkalmazásának különös jelentősége van, ahogy a citológiában is óriási előrelépések történtek, gondoljunk csak a laparoszkópos műtéti technika bevezetésére. A nőgyógyászati műtétek csaknem 40 százalékát már ezzel a beavatkozással végezzük, fontos ennek az elterjesztése – sorolta az osztályvezető főorvos, hogy a szekcióüléseken milyen területekkel foglalkoznak. A szülész-nőgyógyászokkal együtt dolgozó szülésznőknek külön szekciót biztosítanak, ahogy az endometrózissal és a koraszüléssel kapcsolatos kérdéseket is kiemelten tárgyalják.

– A születések számát tekintve élen jár Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye, nálunk nem csökken a szülésszám, hanem stagnál és egy kicsit emelkedik is – említette dr. Pap Károly. Hazánkban 8-10 százalék a koraszülött babák aránya. A nyíregyházi kórház felvállalta az egész megyéből a 34. hét alatti gyermekek szülését, ez egy egészen más felkészültséget igényel.

– Nagyon jó a gyermekosztályos ellátásunk, a neonatális centrum kiválóan működik, s európai viszonylatban is magas az egészségesen hazaadott gyermekek száma.

Az osztályvezető főorvos kérdésünkre kifejtette: a nemzetközi szervezetük legutóbbi párizsi kongresszusán egyértelműen kiderült, hogy 15-20 százalék az, amit az egészségügyi ellátásban tudunk tenni a koraszülések csökkentése érdekében, a többi már gazdasági, társadalmi, oktatási, edukációs és szociális kérdés. – Egyértelműen látszik, hogy például hazánk gazdaságilag erősebb területén a koraszülés akár 30 százalékkal is kevesebb – mutatott rá.

Legbiztonságosabb ellátás

– A nőorvosok abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy nem csak a betegségben kísérhetik végig a női lakosságot, hanem az élet legcsodálatosabb periódusában, a várandósság alatt is segíthetik, gondozhatják, tudásukkal tehetik biztonságosabbá és teljesebbé ezt az időszakot, és a születést – mondta megnyitó beszédében dr. Ajzner Éva, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház orvosigazgatója.

– Ebben a vármegyében a hozzánk tartozó intézmények közül háromban van fekvőbeteg szülészeti ellátás, s az idén az egyenletes, magaszíntű betegellátás érdekében egyetlen osztályt hoztunk létre, amelynek részlegei egységes protokoll alapján végzik munkájukat. Az orvoshiányos időszakokat is könnyebben tudjuk így áthidalni addig, amíg - s ezt büszkeséggel tölt el - a 14 fiatal rezidensünk nem válik szakorvossá. Ezeknek a szakmai tanácskozásoknak fontos szerepe van a tudásátadásban, de talán még fontosabb a kapcsolatok építésében, hogy megtaláljuk azokat az optimális betegutakat, amivel a női lakosság a lehető legbiztonságosabb ellátást kapja. Az orvosigazgató beszámolt arról is, hogy az elmúlt évben mintegy 350 millió forintos beruházással szépítették meg a szülészeti osztályt Nyíregyházán, ami nem csak az ott dolgozóknak nyújt színvonalas körülményeket és feltételeket, hanem az édesanyáknak is.

Példaértékű régió

– A régiónk több tekintetben példaértékű munkát végez, melyet érdemes egymás közt megosztani, gyakorlatokat átvenni, tevékenységeket egységesíteni, mert az tovább javíthatja a betegellátás biztonságát – hangsúlyozta a kollegiális kapcsolatok fontosságát dr. Krasznai Zoárd, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika igazgatója, az MNT régió elnöke.

Kitért arra is, hogy a szülészeti ellátás sok helyen nem tökéletes, azonban az Északkelet-magyarországi régió ebből a szempontból példaértékű.

– Az osztályaink működnek, a kollégák pedig jól tudnak együttműködni. Ami a betegnek azt jelenti, hogy a nők az ellátáshoz itt biztosan, gyorsabban és könnyebben hozzájutnak. Vissza- és előre is tekintünk a kongresszus alatt, felmérhetjük, miben fejlődtünk, miben kell előrelépnünk, mert a világ folyamatosan megy előre, és nemcsak lépést kell ezzel tartanunk, hanem a jó irányokat is meg kell határoznunk.