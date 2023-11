– Amikor Kolumbiában jártam, s a bogotai repülőtéren kiállítottak a sorból, az volt az első gondolatom, hogy ennek biztos nem lesz jó vége. Nem kis aggodalommal követtem a katonát, akiről pár perc múlva kiderült, hogy csak egy közös szelfit szeretett volna, és miután elkészült a kép, egy új sort nyittatott nekem, így hamarabb átjutottam az útlevél-ellenőrzésen – mesélte a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége (Fivosz) megyeházi rendezvényén a napokban Arató András, akit talán így kevesen ismernek, de ha azt mondjuk, hogy a történet főszereplője Hide the Pain Harold, szinte mindenki tudja, kiről is van szó.

Előadásában arról beszélt, hogyan lesz egy jóravaló villamosmérnökből – ahogy ő fogalmazott – olyan celebbohóc, akit számos országban államfőknek járó bánásmódban részesítenek, aki mellé testőröket rendelnek, s akinek az autóját szirénázó rendőrautók kísérik.

Egy nyaralással kezdődött

Nos, mint kiderült, minden egy 12 évvel ezelőtti törökországi utazással kezdődött. Ahogy a legtöbben, ő is sok fotót készített a nyaralás alatt, s hazaérve ezeket feltöltötte az azóta már megszűnt iwiw nevű közösségi oldalra – ám azzal nem számolt, hogy a képeket nemcsak a barátai s ismerősei láthatják, hanem mindenki, aki fent van az oldalon. Így nem kis meglepetésére valamivel később felhívta egy fotós, és azt mondta, éppen ilyen karaktert keres, majd megkérdezte, lenne-e kedve a közös munkához. Hízelgett neki, hogy hatvan fölött modellnek kérik fel, ezért igent mondott – innen indult a története.

– Két évig dolgoztunk együtt, és számtalan fotó készült: voltam orvos egy kórházban, professzor egy egyetemen, modellfeleség férje, vagy éppen mikulás. Aláírtam egy szerződést, amiben beleegyeztem abba, hogy ezeket a fotókat bárhol felhasználhatják, de három dolgot kikötöttem, mégpedig azt, hogy sem politikai, sem vallási, sem szexuális tartalmakhoz nem mellékelhetik. Ezzel együtt elkezdődött a stockfotós karrierem, időnként pedig kíváncsiságból megnéztem, hogy hol és mire használják a képeket. Viszonylag hosszú ideig valóban csak egy-egy adott szakmát illusztráltak a fotómmal: mérnököt, orvost vagy éppen egyetemi oktatót, ám egyszer csak azt vettem észre, hogy viccet csináltak az arcomból: mémmé váltam.

Olyan volt, mint egy lavina

– Amerikai diákok kezdték el, és mert voltak ezek között sértőek is, egyáltalán nem örültem neki, de hiába próbáltam meg levetetni az egyes oldalakról a mémeket, a folyamatot már nem tudtam megállítani: olyan volt, mint egy lavina. Abban bíztam, hogy mivel minden csoda három napig tart, ez is abbamarad, de nem így történt: a mémek előbb átterjedtek Európába, Oroszországba, majd Dél-Amerikába és Ázsiába is. Sokan azt hitték, hogy ez a Photoshop műve, ám felvállaltam, hogy én vagyok a mém mögött. Innentől nem volt megállás: megtaláltak az újságírók, a hirdetők, és elkezdtek özönleni a felkérések.

– Először Manchesterbe hívtak, és úgy kellett élnem néhány napig, mint egy futballszurkoló, amit nagyon élveztem, de ugyanitt később például egyetemi kedvezménykártyát is reklámoznom kellett. Bejártam szinte az egész világot Szibériától Hongkongig, és lassan kezdek hozzászokni az ismertséghez. Kezdetben furcsa volt: emlékszem, egy szakmai konferencián odajött hozzám egy résztvevő, és megkérdezte, készíthet-e velem közös fotót. Azt gondoltam, a nagyszerű előadásom volt rá ilyen hatással, de kiderült, hogy nem erről volt szó: a reklámokból ismert. Ma már ezen nem lepődök meg, és azt is viszonylag jól kezelem, ha ki kell menekülnöm a rajongók közül – Santiagóban ez is megesett velem.

Nyíregyházán teljesült az álma

– Jóleső érzés, ha másoknak örömet szerezhetek egy találkozással, egy közös fotóval – életem legjobb döntése volt, hogy felvállaltam: én vagyok Hide the Pain Harold – mesélte Arató András, aki immár 5 éve egy nyíregyházi marketingcéggel dolgozik együtt, és akit a Móricz Zsigmond Színház nézői közelebbről is ismerhetnek, szerepet kapott ugyanis a teátrum népszerű előadásában, a Spamalot, avagy a gyalog galopp című musicalben. Ott nem magát, hanem egy időről időre feltűnő történészt alakított. Régi álma vált ezzel valóra, hiszen mindig is vágyott arra, hogy egyszer színpadon állhasson – Nyíregyházán ez jó párszor megadatott neki.