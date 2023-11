A többletpontokkal járó felvételi előnyök és a multicégek elvárásai terelik a fiatalokat a nyelviskolákba. Fordult a trend, ma már nem az egyetemisták, hanem a középiskolások hajtanak a nyelvvizsgáért, mégpedig azért, mert a felvételi előtt meg szeretnék szerezni az idegennyelv-tudásukról szóló tanúsítványt.

A nemzetközi cégek továbbra sem adnak lejjebb elvárásaikból, nálunk a használható nyelvismeret a belépő a jól fizető állásokhoz. Az őszi szezonban ezért is pörögnek a nyelvvizsgák, tudtuk meg a képzőhelyektől, ahol elmondták, sokan „temették” a nyelvtanulást a felsőoktatási törvény módosítása után, de felesleges volt aggódni, idegennyelv-ismeretre mindig szükség lesz.

Mint ismert, a tavalyi felsőoktatásitörvény-módosítás enyhítette a nyelvvizsga-kötelezettséget, s ma már az egyetemek saját hatáskörben döntenek arról, milyen szakokon kérnek közép- vagy felsőfokú nyelvvizsgát a diplomához 2024 őszétől, azonban a képzési és foglalkoztatási gyakorlat azt mutatja, a nyelvtanulás ázsiója nem csorbult.

Az angol mindent visz

– A B2-es komplex nyelvvizsga megszerzése továbbra is motiváció a fiatalok körében, a középiskolások biztosra szeretnének menni a felvételin, és be akarják zsebelni a nyelvvizsgáért járó pluszpontokat, így diákjaink az idén ősszel főként a középiskolás korosztályból kerülnek ki – mondta el dr. Nagy Judit, a kisvárdai Vár Nyelviskola vezetője. Hozzátette, az utóbbi években nagyot ment az online oktatás, mert idő, utazás és pénz spórolható meg vele, az internet nem ismer határokat, hozzájuk a szomszédos országokból is szívesen jelentkeznek, például Szlovákiából.

Egyébként az európai országokban továbbra sem csökkent a nyelvtanulási kedv, sőt, a fiatalabb réteg nem egy, hanem két-három idegen nyelven is beszél.

Itthon angolból vizsgáznak le a legtöbben, utána jön a német, térségünkben az orosz szintén keresett, bár a vizsgázók száma jóval kevesebb, ezért a fővárosi központokban adnak számot tudásukról. A vármegyei nyelviskolák árat ez év elején emeltek utoljára, azt is csak minimálisan, az őszi-téli szezonban nem változik díjszabás, hiszen tudják, ebben a vármegyében mindenki addig nyújtózkodik, míg a takarója ér, nem szeretnének tanulókat veszíteni a magasabb árak miatt.

Céges kurzusok

Ahogyan a nyíregyházi London Nyelviskola vezetője, Fodor Ildikó elmondta, ők a fent említett felsőoktatásitörvény-módosítás után sajnos az eszperantós nyelvvizsgásaikat majdnem mind „elveszítették”, de nem panaszkodnak, angolra szép számban van jelentkező, s megmaradtak a német nyelvi kurzusok is.

– A munkaerőpiacon használható nyelvtudást várnak el, nem a bizonyítványt kérik, egyből az állásinterjún tesztelik a jelentkezőt. Az sem ritka, hogy a multik alkalmazottjaik nyelvtanulására költenek, ugyanis minél képzettebb egy munkavállaló, annál értékesebb munkatársnak számít. Szívesen vezetjük le a céges nyelvi kurzusokat, csoportos vagy magánórákat egyaránt, iskolánknak van rá kapacitása – mondta a nyelviskola vezetője, aki szerint az online oktatás ebben a szegmensben is eredményesen bevethető. Annyit még hozzáfűzött, a következő években számos új cég telepedik le a vármegye­székhelyen, ahol új munkaerőket keresnek majd a nemzetközi cégek, ahol a nyelvismerettel bíró álláskeresők vitathatatlanul lépés­előnyben lesznek.