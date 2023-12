Közel 1,9 milliárd forint uniós forrásból Szatmár-Bereg számos településén valósítottak meg az elmúlt időszakban turisztikai fejlesztéseket, a projekt célja a térség vonzerejének növelése volt. A fejlesztések a térség kiemelt adottságokkal rendelkező kulturális örökséghelyszíneire, természeti értékeire és adottságaira építettek, az aktív turizmus szerepének növelése érdekében a beruházások a vízi és kerékpáros túrahálózatok fejlesztésére is nagy hangsúlyt fektettek.

A program keretében a jánkmajtisi római katolikus templomot helyreállították – felújították a tetőszerkezetet, megoldották a csapadékvíz-elvezetést, kijavították a vakolatot – és egyháztörténeti kiállítóteret hoztak létre. Tivadaron a szabadstrand szolgáltatási feltételei javultak: „E” közösségi tér jött létre, átalakították a vizesblokkot, de strandröplabda pálya, mobil színpad, belső sétány és akadálymentes parkoló is épült. Aranyosapátiban a görögkatolikus templom látogatóbarát fejlesztése valósult meg, de a program során megújult a csegöldi görögkatolikus templom is. Panyolán felújították a révházat, és kajaktárolót is kialakítottak. A pihenőházhoz teraszt építettek, kicserélték a belső nyílászárókat, a burkolatokat. A fejlesztésekhez kapcsolódóan a Szamos és a Túr partján úszóműállást hoztak létre. Vámosatyán a Büdy-várban állagvédelmi munkálatokat végeztek. A beregsurányi református templomot helyreállították: megerősítették a mészkőfalakat, visszaépítették a sekrestyét, szigetelték a falakat. Egyházművészeti kiállítóteret alakítottak ki Csarodán: a régi iskolaépület az átalakítást követően egyházművészeti kiállítótér és látogatóközpont funkcióját tölti be. A fehérgyarmati református templomot helyreállították, a fejlesztés részeként a templomhajó homlokzatát átalakították, a tetőszerkezetet és a templombelső falfelületeit felújították. A projekt keretében részlegesen helyreállították a kölcsei református templombelsőt, rendezték a környezetét. A tarpai református templom tetejét átalakították, a hajótetőt és a déli előcsarnokot felújították. Vámosatyán látogatóközpontot alakítottak ki, a gyülekezeti házat pedig felújították. Az irodák funkciója megváltozott, a két tér összenyitásával immár kiállítótérként hasznosítják. Vámosorosziban az egykori egyházi iskolaépületet felújításával látogatóközpontot hoztak létre.