Hiába volt péntek délelőtt, a Csodavár Inkluzív Fejlesztő Központ most is gyermekzsivajtól és nevetéstől volt hangos, az önfeledt játék közben észre sem vették, hogy egy másik eseménynek is a részesévé váltak.

A Királyi Vendéglátás és a Dohány Vidámpark tulajdonosai érdeklődve barangolták be a Szent István utcai központot, ami hiánypótló intézményként a vármegyeszékhelyen gyermekek korai fejlesztésével foglalkozik, de működtet játszóházat is, ahol fogyatékkal élő és ép gyerekek együtt játszhatnak.

Fejlesztés és elfogadás

– Természetesen hallottunk az egyesület munkájáról, a Csodavárban végzett kiváló munkáról, így örömmel vettük, amikor dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere azt javasolta, idén a Rejtett Kincsek Down Egyesületet támogassuk – mondta látogatásuk céljáról Király Róbert tulajdonos, aki hozzátette: a testvérpárok üzemeltette mindkét vállalkozás számára fontos volt, hogy támogassák az elesetteket, a rászorulókat és a jó célokat. Megtiszteltetés a Csodavárat, az ott végzett munkát támogatni, mondta, és ezt erősítette meg Dohány Zsolt is, majd közösen adták át a félmillió forintos adományt jelképező csekket Kisari Károlynak, a Rejtett Kincsek Down Egyesület elnökének, a Csodavár megálmodójának.