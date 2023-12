Közismerten gazdag hazánk szellemi értékekben, kreativitásban, zsenialitásban. Az utókor számára követendő példát mutatnak a magyar tehetségek, a lángelmék, a tudósok, a hősök, a hazafiak, akiknek a munkásságát a múzeumok is őrzik. A Nemzeti Kulturális Alap éppen azért indította útjára a Magyar Géniusz Programot, hogy a gazdag magyar örökséget hitelesen mutathassák be a vidéken működő muzeális intézmények. Ebben a programban érintett a mátészalkai Szatmári Múzeum is. A közgyűjtemény vezetőjével, dr. Cservenyák Lászlóval beszélgettünk erről a projektről.

Mint a szakember a beszélgetés során elmondta, a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége és a Nemzeti Kulturális Alap még 2021-ben hirdette meg a Magyar Géniusz Programot, amelynek az volt a célja, hogy a vidéki múzeumok is mutassák meg értékeiket. Ez a program két részből állt. Egyrészt vonatkozott az állandó és az időszaki kiállítások megújítására, újjáépítésére, hiszen a múzeumi szféra eléggé alulfinanszírozott volt. Éppen ezért egy nagyobb összegre, mintegy négymilliárd forintra lehetett pályázniuk a vidéki múzeumoknak, hogy a meglévő kiállításaikat felújíthassák, vagy jelentősebb időszaki kiállításokat nyithassanak meg. A program másik része arra épült, hogy a magyar műtárgyállománynak a nyolcvan százaléka a vidéki múzeumokban található. Minden múzeumnak van egy-egy olyan unikális darabja, ami jellemző a múzeumra, amire a legbüszkébb az intézmény. Ez adta az ötletet, hogy létrehoznak egy vándorkiállítást, s azok a múzeumok, amelyek hajlandóságot mutattak erre, a múzeum jellegétől függően egy-két tárgyat, festményt, irodalmi, természeti, néprajzi értékét felajánlottak a vándorkiállítás számára.