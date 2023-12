Nobilis Márton a 2023. évi Nemzeti Pálinkakiválóság Program díjátadó Gáláján emlékeztetett, hogy az AM 2014-ben hirdette meg először a programot, amelynek célja megismertetni Magyarország minőségi pálinkáit a belföldi és külföldi közönséggel.

A fogyasztói trendeket követve idén kibővült a program a gin és szeszes ital mustrával, így a pálinkák és törkölypálinkák mellett ginekkel, párlatokkal és likőrökkel is lehetett nevezni.

A tárca 2019-ben hozta létre az Agrárminisztérium pálinkája címet, amelyet idén is az üzleti kategóriában nevezett TOP Pálinkakiválóságok közül választottak ki.

A 2023. évi Nemzeti Pálinkakiválóság Programban 21 gyártó 117 tétele mérettette meg magát: 96 pálinka, 9 gin, 6 likőr és 6 egyéb párlat volt az nevezett italok összetétele. A képzett pálinkaminősítőkből álló szakmai bizottság választotta ki idén is a díjazottakat.

A nevezett tételek közül 48 pálinka kapott Pálinkakiválóság és 16 TOP Pálinkakiválóság minősítést. A ginek, párlatok és likőrök közül 11 tétel arany, 6 pedig ezüst minősítést ért el.

Az idei, 10 éves jubileumi évtől az Agrárminisztérium pálinkája mellett megválasztják a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal pálinkáját, illetve díjazzák a legeredményesebb főzdét is.

A legeredményesebb pálinkafőzde idei díját az Árpád Pálinkaház kapta 4 TOP pálinkakiválóság és 4 pálinkakiválóság minősítést elérve. A program története során az első Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal pálinkája címet a Lunczer Pálinkaház Prémium Kajszibarack Pálinkája nyerte el. Ebben az évben a TOP pálinkakiválóságnak minősített pálinkák közül az Agrárminisztérium pálinkája díjat az 1 Csepp Pálinkaház Sárgabarack Aurum pálinkája kapta. KM