A legtöbben készen veszik meg a karácsonyi dekorációkat, ám vannak, akik saját kezűleg készítenek szebbnél szebb díszeket – utóbbiak közé tartozik lapunk egykori munkatársa, Kiss Tímea is, aki használt kávékapszuláknak ad új életet azzal, hogy évszakhoz illő dekorációkat alkot belőlük. Most éppen fenyőfa- és asztaldíszek kerülnek ki a keze alól – podcastünkben arról is mesélt, hogyan talált rá erre a nem mindennapi hobbira.

Videó alapján kezdte el

– Amikor már nem kellett esti mesét olvasni a gyerekeknek, igyekeztem hasznosan tölteni a felszabadult időmet, és mivel mindig is szerettem a maradandó, különleges dolgokat, elkezdtem dekorációkat készíteni. Rengeteg garázsvásáron, régiségpiacon és lomosboltban is megfordultam, s tudatosan kerestem azokat az apróságokat, amiket újrahasznosíthattam és életre kelthettem. A kapszulaangyalkák ötlete egy olasz videó alapján jött: megvettem hozzá a fogókat, majd autodidakta módon hozzákezdtem díszeket készíteni – mesélte Kiss Tímea, aki a kapszulákat első lépésként kitisztítja, majd kiáztatja. Ezután felteszi az akasztókat, szárnyakat és fejdíszeket, amiket tovább lehet csinosítani.

– Más díszeket is készítek az adott évszaknak megfelelően, és mindig az egyediségre törekszem, többdoboznyi alapanyagom van már – mondta, majd elmesélt egy kedves történetet.

– A Korányi úti régiségpiacon találtam egy teljesen üres betlehemes házikót, és miután beszereztem a tartozékokat, csodálatos karácsonyi dekoráció lett belőle. A tulajdonosa mindig küld fotókat, amikor karácsonykor kiteszi, ezek a visszajelzések pedig nagyon jólesnek, és megerősítenek abban, hogy érdemes ezekből a „lomokból” maradandó kis kincseket készíteni.

A gyerekei is besegítenek

A beszélgetésből kiderült: családi házban laknak, és mivel ősztől nagyjából március végééig kevesebb a kinti munka, ekkor van ideje új ötleteken gondolkodni és megvalósítani azokat. Tímeának van egy 21 éves fia és egy 18 éves lánya – mint mondta, a gyerekei kezdetben furcsán álltak a hobbijához, ám amikor látták, hogy mit lehet kihozni különféle apróságokból, egyre inkább elfogadták, sőt, olykor ők is adnak neki ötleteket, segítenek, néha még át is alakítják a díszeket. A családanya 18 évig röplabdázott, és bár már csak hobbiként van jelen az életében, de a kreatív dekorációk alkotása mellett a régen versenyszerűen űzött sportja az, ami kellemes időtöltést jelent neki.