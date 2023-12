Az Európában egyedülálló természetes tőzegmedrű meleg vizű taváról is nevezetes Hévíz adott otthont a Magyar Pékszövetség tisztújító közgyűlésének, ahol további bizalmat szavaztak Septe József elnöknek, valamint Lakatos Tibor és Fülep Zsolt alelnököknek.

A nyíregyházi Lakatos Tibor, a Vela Kft. ügyvezetője előzőleg a müncheni világkiállításon járt, ahol az új trendekkel szembesült.

– Huszonhét tagú delegációval képviseltük Magyarországot, Szabolcs-Szatmár-Beregből öten utaztunk el a bajor nagyvárosba. Az aktuális technológiákat látva meggyőződhettünk arról, hogy a gépesítés mindenekelőtt van: a ládamosástól a sütésig a számítógépes berendezések dominálnak, ebbe az irányba tart a sütőipar – mondta Lakatos Tibor.

A Magyar Pékszövetségnek 327 tagja van és összesen mintegy ezer sütőipari vállalkozás érdekvédelmét látja el, illetve képviseli a szakágazatot a kormányzatnál és intézményeinél.

– A tisztújító közgyűlésen kiértékeltük az eltelt időszakot, kidolgoztuk annak a stratégiáját, hogy milyen úton haladjunk tovább. Egységesek vagyunk, nincs széthúzás, a kicsik és a nagyok is egy célt tűztek ki: a sütőipar színvonalának további javítását, a technológia fejlesztését – fűzte hozzá Lakatos Tibor, akit megerősítettek a vármegyei elnöki tisztségében is.

A pékszövetség mottója: „Őrizzük hagyományainkat, de utat nyitunk a modernitás, a változások felé”.

– Kifejezetten jó a kapcsolatunk az Agrárminisztériummal, rendszeresen konzultálunk. Kikéri a véleményünket

az agrárkamara és a Felelős Élelmiszergyártók Szövetsége is, melynek harmadik ciklusában vagyok már az elnökségi tagja.

Fontos témák

A hévízi közgyűlés nívós szakmai előadások hangzottak el.

– Többek között felszólalt dr. Felkai Beáta Olga, az Agrárminisztérium élelmiszerlánc-felügyeletért felelős helyettes államtitkára, Édes Tamás, a Felelős Élelmiszergyártók Szövetségének elnöke és dr.

Raskó György agrárközgazdász is. Természetesen az ukrán gabonahelyzetről is sok szó esett. Jó minőségű az ukrán föld, magas az értéke, jelentős része amerikai, angol és német tulajdonban van. Egyre több terméket akarnak Európába, így Magyarországra is hozni, amivel számolni kell.

Csak összehasonlításképpen: amíg nálunk 1 hektár búza bekerülési költsége 450-480 forint, addig ez a termelési költség Ukrajnában átszámítva 250-270 forint között mozog.

Elismerték a munkáját

A Magyar Pékszövetség minden évben a közgyűlésen osztja ki díjait, melyek közül az Arany Perec-díjat olyan személynek ítélik oda, aki régóta kiemelkedő tevékenységet végez a sütőipar területén.

– Örömömre szolgál, hogy Kondrát Róbert részesült idén a rangos elismerésben, aki 32 éve üzemvezető nálunk, a Vela Kft.-nél. Többek között a nevéhez fűződik a Magyarországon először Kiváló Minősítésű Élelmiszer címmel illetett vajas kifli előállítása is.