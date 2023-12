Történelmi pillanat tanúi lehettünk a Nyíregyházi Egyetemen: „öreg sasok” és szárnyaikat próbálgató fiatalok köteléke találkozott abból az alkalomból, hogy 55 éve kezdődött el a pilótaképzés az intézményben. A szerdai ünnepségen az első évfolyam is képviseltette magát, bajtársi kézfogással köszöntötték a jelenlegi hallgatókat, kadétokat.

– A legrégebbi hagyományokkal rendelkező, legmagasabb színvonalon végzett képzések egyike ez, amely stratégiai jelentőséggel bír – a hangsúlyozta köszöntőjében dr. Hárskuti János, az egyetem elnöke. Utalt rá, hogy hogy hosszú évtizedek óta építhet a Nyíregyházáról kikerülő, kiválóan képzett szakemberekre a nemzeti légiközlekedés, de az egész világon öregbítik a város hírnevét az itt végzett pilóták.

Egy csodálatos világ

A hallgatók figyelmét felhívta arra, hogy nagyon komoly erőfeszítéseket igénylő pályát, hivatást választottak, de tanulmányok sikeres befejeztével egy csodálatos világ kapuit nyitják meg maguk előtt. Külön kitért a gyakorlati képzést végző a Tréner Kft. szerepére, hiszen ez a cég az eltelt időszakból immár több mint harminc éve kiemelkedő, megbízható, stabil partner. Kiválói oktatói adják át a hallgatóknak azt a tudást, amelyet megszerezve eljuthatnak az önálló repülésig.

Dr. Kovács Zoltán általános rektorhelyettes az elmúlt 55 év folyamatos változásairól szólt, hiszen idővel más lett a képzés struktúrája, jellege és a célja is.

Az kezdeteknél az volt az alap és a koncepció, hogy a gépészmérnöki szakon belül jegyzett szakirány mezőgazdasági pilótákat adjon az agrárgazdaságnak.

– Ez így ment hosszú ideig, aztán megváltozott a világ, a piac, és az intézmény áttért a kereskedelmi pilótaképzésre, ami ma is meghatározó. Az elmúlt évek a további fejlesztésekről szóltak, még vonzóbbá vált a fiatalok számára ez a lehetőség. Az országban egyedülálló a Nyíregyházi Egyetem abban is, hogy a repülőmérnöki alapképzési szak mellett a felsőoktatási szakképzés keretein belül légijármű-vezetés is szerepel a kínálatában. Posztgraduális rendszerben, diplomával rendelkezők számára is elérhető a pilótaképzés. Az első évfolyam személyes jelenléte mindent visszaigazol, amit az elmúlt 55 évben tettek és tesznek ma is a pilóta utánpótlásért – tisztelgett az ősz hajú, de még mindig feszes tartású pilóták előtt a rektorhelyettes.

Csapatmunka földön, égen

– A repülés világában a sikerhez mindig egy nagy csapat munkája szükséges. Ebben a történetben is mindenki tisztességgel elvégezte a maga munkáját, közöttük tanárok, oktatók, hallgatók, a városvezetés, ahogy a technikai, a szerviz háttér maximális helytállása nélkül sem tarthatnánk itt. A repülés biztonsága a legkisebb figyelmetlenséget sem tűri meg – utalt a szigorú szabályokra Horváth Péter, a Tréner Kft. ügyvezető igazgatója.

Az elért eredményekért külön köszönetet mondott kollégájának, Molnár Tibornak, akivel együtt indultak el azon az úton, amelynek voltak nagyon nehéz szakaszai, de együtt megoldottak minden problémát. Így jutottak el napjainkig, amikor a kadétprogrammal együtt már 200 hallgatót tanítanak a repülés tudományára. Öröm látni az első évfolyamot, sokan léptek a nyomdokaikba, sokan és sokat dolgozunk azért, hogy legyenek további követőik is –mondta Horváth Péter.

Az első végzett évfolyam nevében Pokoraczki András idézte fel a hősidőket, s emelt ki néhány fontos nevet és eseményt A jelenlévő évfolyamtársakkal együtt erősítette meg, hogy akik itt végeztek, azok számára ez nem egy egyszerű engedély, jogosítvány megszerzése volt, hanem egy álom valóra váltása.

Az ünnepléshez torta is dukál, ezúttal egy stílusos meglepetéssel szolgált a Nyíregyházi SZC Sipkay Barna Technikum: egy repülőtéri kifutópályát sütöttek ki, illetve meg, amit aztán Halkóné dr. Rudolf Éva kancellár szelt fel.

