– Nehezen indult az év, hiszen a többszörösére nőtt energiaárak miatt másfél hónapig a színház épülete zárva volt csak a Bárány Frigyes Stúdió működött –, így amit elterveztünk, felborult, de szerencsére később egyenesbe jöttünk – így értékelte röviden a lassan magunk mögött hagyott esztendőt Kirják Róbert, a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház igazgatója, aki három nagyon nehéz év után most úgy látja, van ok a bizakodásra.

Jól sikerült a bérletezés

– Azt tapasztaljuk, hogy átalakultak a nézői szokások: sokan vesznek bérletet, hogy biztos helyük legyen, de vannak olyanok is szép számmal, akik jeggyel jönnek el az előadásainkra, aminek az eredményeként egymás után telnek be a bérletszünetes estéink is. Bár a nagyszínpadi bérletek száma még nem érte el a covid előtti szintet, a nézőszám már majdnem. Nagy örömünkre a bérletezés is jól sikerült: az idén 1921-gyel többet adtunk el, mint tavaly, ami 23 százalékos emelkedést jelent. A felnőtt nagyszínpadi bérletek száma 11, a kamarabérleteké pedig 27 százalékkal nőtt az előző évadhoz képest, míg a gyermek bérletnél óriási, 34 százalékos az emelkedés. Összességében azt látjuk, hogy vágynak színházba az emberek, hónapról hónapra egyre magasabb a nézőszám. Ehhez persze jó előadások kellenek, és büszkén mondhatom, hogy ezeknek nem vagyunk híján. Az utóbbi évadoknak voltak kiemelkedően sikeres darabjai, ilyen például a Ma este megbukunk és a Legénybúcsú: nem tudunk annyi bérletszünetes előadást játszani, hogy mindenki megnézhesse ezeket, aki szeretné. De az új bemutatóink, a Delila és az Életrevalók is megtöltik a házat, novemberben például úgy játszottuk ezeket az előadásokat, hogy egyetlen üres hely sem volt a nézőtéren – mesélte az igazgató, aki szerint kulcskérdés a műsorstruktúra, jóval nehezebb egy olyan előadásra becsábítani a nézőket, amit nem ismernek.

Sikeres darabokat keres

– Érdekes módon ebből a szempontból a már említett két csúcselőadásunk ellentétes úton indult el. A Legénybúcsút megelőzte a híre, sokan hallottak már róla és az egész város arról beszélt, hogy végre Nyíregyházán is bemutatjuk. Ezzel szemben a Ma este megbukunk szinte teljesen ismeretlen volt, magának építette fel a sikerét, előadásról előadásra tomboltak a nézők, annyira imádták – a téli szünet előadásai közül is erre fogyott el először valamennyi jegy. Én éppen ebben bíztam, hiszen nem véletlen, hogy a Centrál Színház tíz éve nem tudja levenni a műsoráról, mégis mi voltunk az elsők, akik műsorra tűztük. De a Legénybúcsúra, a Delilára és az Életrevalókra is úgy figyeltem fel, hogy jártam a színházakat, s kerestem a kiemelkedően sikeres darabokat. Horváth Illés, a színházunk művészeti vezetője ebben sokat segít: rengeteg ötletet ad, de például amikor a tavalyi évadhoz drámát kerestünk, a sokadik javaslat volt a Frankenstein, amit végül elfogadtam. A darabválasztást sok munka előzi meg: beszélek az igazgatókkal, megkérdezem, egy-egy darab mióta van műsoron, milyen sikere volt a nézők körében, és csak akkor döntök a bemutatása mellett, ha biztosnak tűnik a siker. Az elmúlt két év nehézségei után ugyanis semmi nem fér bele, ami visszavetheti a bevételeinket. Mert bár csökkentek a korábbi extra magas energiaárak, a távhőért és az áramért még mindig négy-, illetve háromszorosát kell fizetnünk, mint másfél évvel ezelőtt. De ezeket már beépítettük a költségvetésünkbe, s ezen kiadások tudatában működtetjük a színházat – mondta Kirják Róbert, aki az év végi előadásaikról is beszélt.

Kilencből kilenc

– A covid miatt 2020-ben nem játszottunk a két ünnep között, de előtte és azóta is előadásdömping volt az év utolsó hetében, igaz, tavaly nem a nagyszínpadon, hanem a Művész Stúdióban (azóta már Bárány Frigyes Stúdióban) vártuk a nézőinket. Az emberek ilyenkor otthon vannak, egy kicsit több idejük jut a kikapcsolódásra, a szórakozásra és nagy öröm, hogy amikor programot keresnek, a színházunk jut az eszükbe. Ezt jelzi, hogy mind a kilenc betervezett előadásunk teltházas. A korábbi évekhez képest újdonság, hogy a Legénybúcsú című előadáshoz kapcsolódva a Szindbád Bisztróval közösen hirdettünk meg egy komplex színházi szilveszteri műsort.

– A két ünnep között más innovatív ötlettel is előáll a Móricz Zsigmond Színház: az üzemeltetésében lévő Szindbádban VIP Mozit nyit, ahol az elmúlt időszak legnagyobb filmsikereit láthatják a nézők.

– A Szindbád Bisztró all inclusive gourmet étel- és mozi-büfé ellátásával az első filmvetítés december 28-án, csütörtökön 19 órától az E.T. - A földönkívüli lesz, ahová szeretettel várjuk a filmek és a kulináris élvezetek szerelmeseit – tette hozzá az igazgató.