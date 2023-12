Közeleg a szeretet ünnepe, és ilyenkor az emberek többsége valamilyen ajándékkal lepi meg a szeretteit. Az már változó, hogy csak szűkebb, családi kört, vagy éppen a barátokat, ismerősöket is megajándékozzák. A Nézőpont Intézet telefonos közvélemény-kutatásából kiderült, a magyarok 79 százaléka az idén is ajándékozással készül a karácsonyra.

Az ajándékokat elsősorban megtakarításból és jövedelemből vásárolják, a megkérdezettek készül senki nem készül hitelt felvenni csupán azért, hogy drága ajándékokra költse.

A közvélemény-kutatás résztvevőinek 52 százaléka 10 és 50 ezer forint közötti összeget költ a meglepetésekre, 21 százalékuk ennél is többet, 50 és 100 ezer forint közötti összeget, a válaszadók 11 százaléka pedig 10 ezer forintnál kevesebbet tervez költeni. Szintén 11 százalékra tehető azok aránya, akik igen jelentős, 100 ezer forintnál is nagyobb összeget szánnak az ajándékvásárlásra.

A Nézőpont Intézet felméréséből az is kiderült, hogy a megkérdezettek egyötöde egyáltalán nem ajándékoz az idén. A vásárlásnak több módja is lehet: míg egyesek a hagyományos, fizikai üzleteket részesítik előnyben, addig egyre többen vannak azok, akik az otthonuk kényelméből, online rendelik a meglepetéseket a fa alá. Erről beszélt lapunknak Ujvári Adrienn webáruház-szakértő, a webshopok üzemeltetésével is foglalkozó Shopmentor Kft. alapítója, akitől megtudtuk, van olyan partnerük, amelyik éves forgalma jelentős részét a december teszi ki, és árbevételének akár 70 százalékát az év utolsó hónapja adja.

Kulcsidőszak a december

– Sokan már a novemberi Black Friday idején beszerzik a karácsonyi ajándékokat, ám ettől függetlenül a kereskedelemben az egész december a szeretet ünnepéről szól. Az is megfigyelhető, hogy az emberek az utolsó pillanatig vásárolnak, ám aki az utolsó pillanatra hagyja a karácsonyi meglepetések beszerzését, annak érdemes odafigyelnie a szállítási időre. A web­áruházak és a futárcégek is különösen leterheltek az év ezen szakaszában, és bizony, ha figyelmetlenek vagyunk, könnyen előfordulhat, hogy a termék nem érkezik meg időben. Pont az óriási terhelés miatt a szállítási idők is hosszabbak lehetnek, ami az év más időszakában két nap alatt megérkezik, az ugyanabból az online áruházból lehet, hogy csak négy nap múlva – hívta fel a figyelmet a szakember, majd azt is tudatta, a legnépszerűbb termékek listája hasonló, mint a fekete péntek akciói alatt, ám az abszolút favorit a karácsonyi időszakban egyértelműen a műszaki cikk.

– A telefon, fényképező, tv ezen belül a legnépszerűbb ajándék, és ezek a nagy értékük miatt jelentősen megnövelik a kosárértéket is – tette hozzá.

Minden, ami műszaki cikk

Ezt erősítette meg lapunknak Szilágyi Emese, a BestByte elektronikai áruház területi vezetője is.

Mint mondta, az év vége a „legerősebb” időszak a műszaki cikkeket árusító üzletek életében, és sokan az év utolsó hónapjaira időzítik nemcsak az ajándékok, hanem a nagyobb értékű háztartási gépek vásárlását is.

– Az online térben és a hagyományos üzletünkben is megugrik a forgalom ilyenkor. Az viszont érdekes tapasztalat, hogy bár ilyenkor általában bátrabban költekeznek az emberek, az idén jóval tudatosabban vásárolnak. A tv-k esetében is többen vesznek belépő kategóriás termékeket, de az okostelefonok, játékkonzolok piaca még mindig jelentős. A felelős döntésekben a szakáruházak is segítenek, hiszen a szakértő eladóktól bátran lehet kérdezni, ha valaki bizonytalan. Mi is felmérjük a vevők igényeit és azt is, hogy egyes termékcsoportoknál milyen funkciókra van szükségük, és mikre nem – emelte ki a területi vezető, aki arra is rávilágított, még mindig sokan hagyják az ajándékvásárlást az utolsó pillanatra.

Óriási a forgalom

– A karácsony előtti utolsó hét igazi csúcsforgalmat hoz, és ez várható az utolsó napokban is. Mindig van több olyan vásárló is, aki december 24-én rohan be hozzánk, hogy gyorsan vegyen még valamit az egyik családtagjának. Bár ilyenkor csak délig vannak nyitva az üzleteink, tavaly az utolsó néhány órában akkora forgalmunk volt, mint egy átlagos hétköznapon a teljes nyitvatartási idő alatt. Az is gyakori, hogy a családok az év végén vesznek háztartási nagygépeket. Ezek többsége az életünket teszi könnyebbé, így egy édesanyának kiváló ajándék, ha karácsonyra szárítógépet, mosogatógépet vagy egy modern robotporszívót kap. A legnépszerűbb termékek között szerepelnek a magasabb kategóriás játékkonzolok, laptopok, és nem maradhat le a listáról az okostelefon sem. Tavaly elindult a forró levegős fritőzök őrülete, és ez nem hagyott alább az idén sem. Az egészségtudatosabb emberek nagyon kedvelik ezt a terméket, ahogy az olyan örök klasszikusok, mint a kávéfőzők is rendkívül keresettek – ismertette a legnépszerűbb műszaki cikkeket Szilágyi Emese.