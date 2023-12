Immár harmadszor rendezték meg civil összefogással az #adventitúra jótékony célú programot.

– Advent közeledtével ismét arra gondoltunk, hogy folytatjuk a hagyományt, és tartós élelmiszert gyűjtünk. – közölte Vincze Andrea, a Szatmár Kincse Egyesület projektmenedzsere. – Nem csak gyűjtöttünk, hanem közös programra vártuk a Gólyakerti-tónál Mátészalka iskoláinak diákjait, a cégek képviselőit, a fiatalokat és az időseket, a baráti társaságokat, valamint minden jólelkű adakozót, aki azonosulni tudott a célunkkal. Az #adventitúra2023-ra egyetlen tartós élelmiszerrel kellett nevezni, és a strand előtti területen találkoztunk. A résztvevőket egy adventre hangolódó játékos túrával, fotófallal, meleg teával, sütivel és lelki ajándékkal ajándékoztuk meg a jóléti tó körül.

A nemes célért összefogott két mátészalkai és két térségi civil szervezet (a SZALKAFITT Egyesület, a Mátészalkai Vadásztársaság Egyesület, a Szatmár Kincse és a Liget Egyesület), hogy területükön és tevékenységi körük révén minél szélesebb körben tudják megszólítani a támogatókat.

A hóesés még hangulatosabbá tette a játékos feladatokkal tűzdelt sétát.

– Megtisztelte rendezvényünket Mátészalka összes általános és középiskolája, a nagy cégek képviselői, civilszervezetek, önkormányzatok, magánszemélyek és vállalkozók. Az idén már a környékbeli településekről is érkeztek hozzánk, valamit több egyesület, vállalkozó is segítséget nyújtott a rendezésben is. Az összetartás jeléül minden résztvevő egy emlékkarszalagot kapott, ezzel is megköszöntük a jóságukat.

Fotók: Bodnárné Varga Éva