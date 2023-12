A betegség nem tesz különbséget hétköznap és ünnepnap között, sokan töltik a karácsonyt kórházban, s a gyerekeknek a legnehezebb elviselniük, hogy a szeretett családtagoktól ilyenkor távol kell lenniük. A Jósa András-kórházban igyekeznek ünnepi hangulatot vinni a kórtermekbe, elterelni a gyerekek figyelmét a betegséggel járó szomorúságról.

Ajándékok, meglepetés

Dr. Dicső Ferenc, a kórház gyermekosztályának osztályvezető főorvosa lapunknak elmondta, ilyenkor az egész részleg ünnepi ruhát ölt.

– Karácsonyi kivilágítással, kisebb karácsonyfákkal töltjük be a tereket, az itt dolgozók hoznak fényfüzéreket, gömböket, a bejáratnál egy három méter magas karácsonyfa áll. A Mikulás is bekopogtatott az ajtón, s finomságokkal lepte meg a gyerekeket, köszönhetően ebben az évben is az önzetlen felajánlóknak. A gyermek- osztályon 134 ágy áll rendelkezésre, amelynek hetven százaléka kihasznált, ezen a részlegen az újszülöttektől egészen 18 éves korig látjuk el a betegeket. Már az ünnepek előtt megnézzük, kiket engedhetünk haza, hogy családi körben tölthessék a karácsonyt, de sajnos nem mindenki hagyhatja el a kórházat: mintegy ötven gyermek benn tölti ezt az időszakot, igyekszünk enyhíteni az otthon hiányát, figyelünk a lelkükre is – tette hozzá a főorvos.

Dr. Dicső Ferenc elmondta, a kórház biztosítja a közvetlen hozzátartozóknak, hogy bent lehessenek, a szülők a nap huszonnégy órájában a gyerekágy mellett tartózkodhatnak, s a karácsonyi időszakban a látogatási időt a többi családtagra is kibővítik.

Köszönet a dolgozóknak

– A koronavírus-járvány egy rendhagyó időszak volt, különösen a kórházak életében, de a kicsik látogatási rendjében nem vezettünk be drasztikus korlátozásokat akkor sem. A szülők egyike folyamatosan bent tartózkodhatott, mert nem szerettük volna elszakítani az édesanyákat, édesapákat az apróságoktól – emelte ki a főorvos. Majd arról beszélt, hogy a kórház ajándékokkal is kedveskedik az osztályon fekvő kicsiknek, minden évben meglepik őket valamivel.

– Az elmúlt években az önkormányzat segítségével, valamint civil szervezetekkel együtt gyűjtéseket szerveztünk, a kapott adományokat, például ruhákat vagy játékokat a fehér szakállú Télapó hozta el a gyerekeknek. Természetesen a dolgozókról sem feledkezünk meg, hiszen mivel a kórházban sosem állhat meg a munka, a munkatársaink egy része is távol ünnepel a saját családjától, rájuk is gondolunk valamilyen aprósággal. Azoknak az orvosoknak, ápolóknak, akik az ünnepek alatt vállalnak műszakot, szilveszteri vacsorával szoktunk kedveskedni, ebben az évben civil szervezetek jóvoltából kapnak majd karácsonyi és szilveszteri felajánlásokat, és a közös pizzázás sem marad el – jegyezte meg a főorvos, aki minden évben személyesen is bemegy az osztályra, hogy megköszönje kollégái áldozatos munkáját.