A Tiszabezdédre bevezető útszakasz nem túl széles, ennyi teherjármű megjelenése nagyon megnehezíti rajta a közlekedést, ráadásul sok helyen a padka sem rendezett, így nem nagyon van hová húzódni a 40 tonnás monstrumok elől. Ahogy a helyiektől megtudtuk, az utca máskor nagyon csendes, napközben jó néhány percbe telik, mire egy gépkocsi áthalad rajta. Most viszont kamionok százai közlekednek ott, immár hosszú napok óta.

A helyieket a zaj mellett az út épsége is aggasztja, mint mondták, most sincs jó állapotban az érintett szakasz, de a megrakott kamionok folyamatos érkezése biztosan további károkat tesz majd benne.

Az út is tönkremehet

– Most is sok a kátyú, szlalomozni kell az autókkal, de a kamionforgalom tovább fogja rontani a helyzetet. Erre nem készülhettünk fel, nem kaptunk semmilyen információt, nyugdíjasként csak azt tudjuk, amit látunk, illetve amit a munkába járó fiatalok elmondanak. Az éjszaka sem szent, akkor is folyamatosan mennek a járművek a rendőri kísérettel. Értjük, hogy nagy a baj, és valahogy meg kell oldani, ám egy ilyen kisebb településnek ez óriási teher – mondta el lapunknak Éva, a terelőút mellett élő nyugdíjas hölgy.

A kialakult helyzet a hazánkban ragadt kamionsofőröket is megviseli, sokan napok óta vesztegelnek Kisvárda–Tiszabezdéd térségében. Senkinek nem akarnak kellemetlenséget okozni, csupán végezni a munkájukat, és amint lehet, hazajutni a családjukhoz. Tiszabezdéd mellett a feltorlódott járműoszlopban ragadt sofőrökkel is beszélgettünk. Roman, az egyik vármegyénkben ragadt sofőr még november 20-án indult útnak, és fogalma sincs, mikor jut végre haza, mivel az elmúlt három napban mindössze 10 kilométert tett meg.

Nem tudják, mikor indulnak el

– Szerencsére van elég élelmem és vizem is, attól nem kell félnem, hogy kifogyok a készleteimből, legalábbis egyelőre. Az időjárás is enyhébb annál, amit otthon megszoktam, de természetesen ebben a hidegben is fűtenem kell. A kamionban van állófűtés, és a tartály is több mint félig van még (ez mintegy 600 liter gázolajat jelent – a szerk.), ugyanakkor már harmadik napja rostokolok itt, és szeretnék végre hazaindulni – mondta el lapunknak az ukrán kamionsofőr, aki banánt, mangót, avokádót szállítana hazájába.

– A kamion tele van a friss áruval, annak sem tesz jót a késés. A bosszantó az az egészben, hogy semmit nem tudunk, fogalmunk sincs, mikor mehetünk tovább – tette hozzá.

Ottjártunkkor is több kilométeren át sorakoztak a kamionok, látni sem lehetett a menetoszlop végét. A sofőrök egy része telefonon próbálta nyugtatni a hozzátartozóit, mások a munkáltatójuktól próbáltak valamilyen információhoz jutni, megint mások a kamionokból kiszállva a kollégáikkal beszélgettek. Sajnos a kialakult a helyzet miatt ezt nyugodtan tehették, nem kellett attól tartaniuk, hogy feltartják az esetlegesen meginduló járműoszlopot.