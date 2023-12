Ahogy arról korábban beszámoltunk, már az üdülőterületeket is elöntötte a Tisza. Ezt most látványos légi felvételeken is megtekinthetjük.

Palócz Richárd a vizek szerelmese. Ez szó szerint igaz, hiszen drónjával és videójával örökké kutatja a természetet, ami ráadásul a szakmájába vág, hiszen horgászatokról készít videókat egy népszerű országos csatornának - olvasható a haromhatar.hu oldalon. Most a tiszai áradást örökítette meg felvételein.

Légi felvételek Vásárosnaményról, Jándról, Tiszaszalkáról és Tiszaadony partszakaszáról:

Forrás: youtube