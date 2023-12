A laktanya elnevezésének okai

A hivatalos indoklásban olvasható: Budapest, de bátran állíthatjuk, az ország egyik legszebb, ma is álló laktanyája a Budaörsi út mentén helyezkedik el. A kaszárnya építését 1916-ban fejezték be, és 1917-től 1945-ig IV. Károly király nevét viselte. A jelenlegi nemzetünk legnagyobbjai között tartjuk számon, amíg csak magyar ember él a földön, de a szabadságharc lánglelkű költőjének katonai vonatkozásai nem kifejezetten „erősek”.

A régi (buda)pesti közös „háziezred”, a cs. és kir. 32. gyalogezred alapítója Mária Terézia volt 1741-ben, nevét az ezred mint „örökös tulajdonosét” 1888-tól viselte a Monarchia összeomlásáig. 1930–1945 között a budapesti m. kir. 1. honvéd gyalogezred ugyancsak az ő nevét viselte. Mivel a királynőről 1893-ban elnevezett laktanya (Üllői út 45–51.), ahol a 32-esek állomásoztak, ma már nem honvédségi objektum, méltó volt, hogy nemcsak a főváros, de az egész ország egyik legszebb laktanyája, amelyben most a 32-es számot továbbvivő alakulatunk (32. Testőr­ezred) is elhelyezkedik, az ő nevét viselje – írja a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum.