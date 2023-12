Miután az ukrán áruszállítók megjelentek az uniós piacon, több száz magyar vállalkozás került a tönk szélére. Árvay Tivadar, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének (MKFE) főtitkára korábban azt mondta lapunknak, hogy a hazai sofőrök nem a lengyel és szlovák blokádhoz hasonlót hoztak létre, mivel nem kaptak rá engedélyt, ezért magánszemélyként kezdeményeztek demonstrációt.

Záhonyban demonstrálnak

Szilágyi János 33 éve kamionozik, egyéni vállalkozóként öt sorőrrel dolgozik, 6 kamionja van. Hétfőn ő is ott volt a záhonyi demonstráción. – A saját szememmel láttam, ahogy beintenek nekünk az ukrán kamionosok. Pedig nem mi ártunk nekik, hanem ők nekünk. Azzal, hogy nem kell súlyadót meg egyéb díjakat, köztük például biztosítást fizetniük, versenyelőnybe kerülnek, olcsóbban tudnak dolgozni, és nem kevés fuvart vesznek el tőlünk. Nekem most „elveszett" az orosz és az ukrán piac, ezért Lettországba, Litvániába és Svédországba járok, illetve járnak a kamionjaim. Itt most elszabadult a pokol, az ukránok azt csinálnak, amit akarnak – mondta Szilágyi János.

A probléma, ahogy korábban is írtuk, abból adódik, hogy az Európai Unió tavaly Ukrajnával és Moldáviával kötött egy megállapodást arról, hogy biztosítani kell a humanitárius szállítmányok útját, forgalmát. Az ukránok azonban visszaéltek ezzel, elkezdtek terjeszkedni az európai piacokon, így hazánkban is. Az MKFE főtitkára, Árvay Tivadar szerint a magyarországi utakon közel 30 százalékkal nőtt meg az ukrán kamionok futásteljesítménye, ezzel párhuzamosan pedig az itthoni cégeké visszaesett.

Megkerestük Révész Tamást, a Lerton Trans Kft. ügyvezető igazgatóját is. – Mi már a háború kitörése előtt, más, gazdasági okokból lemondtunk az ukrán és orosz piacokról, így ez a helyzet bennünket nem igazán érint. Nekünk hosszabb távra lekötött szerződéseink vannak, főként nyugat-európai partnerekkel, ezzel pedig semmilyen formában nem tudnak versenyezni az ukrán kamionosok – fogalmazott Révész Tamás ügyvezető.

Alámennek az áraknak

Tóth József a záhonyi demonstráció egyik aktivistája, ott volt vasárnap és hétfőn is a kamionsorban, szerdán pedig ő viszi az ellátmányt (gulyásleves formájában) a demonstrálóknak. – Azzal, hogy az unió liberalizálta az ukránok engedélyét, és számos olyan dologért nem kell fizetniük, mint nekünk, jelentős előnybe kerültek. Alá tudnak menni a mi árainknak. Egy kollégámmal beszéltem nemrég: megkapott egy belföldi fuvart 100 ezer forintért, majd később szóltak neki, hogy mégsem áll az alku, mert egy ukrán elvállalta 80 ezerért – mondta a Tóth 47 Kft. ügyvezetője, Tóth József.

Az ukrán fuvarosok lényegesen olcsóbban vállalják a szállítást, a megállapodásban teljesített fuvarfeladataik teljesítésekor ugyanis nem vonatkoznak rájuk az uniós előírások, a mobilitási csomag, az előírt pihenőtilalom, a kötelező minimálbér. Sok szabályt nem kell betartaniuk, ami más cégeknek költségnövelő tényezőként is jelentkezik, ráadásul az ukrán üzemanyagok ára mintegy 70 forinttal kedvezőbb literenként, ami szintén csökkenti a költségeiket – mondta lapunknak korábban Árvay Tivadar, az MKFE főtitkára.