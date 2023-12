– Az alapötlet 2008-ban fogalmazódott meg, azóta hosszú utat járt be a város, mire elkészülhetett a közel 20 hektáros ipari területünk – árulta el lapunknak Gömze Sándor, Tiszalök polgármestere, akivel a tiszalöki ipari park fejlesztéséről beszélgettünk. A szerteágazó projekt keretében mintegy 820 millió forintból készült el az iparterület, mely vonzó lehet nem csupán a hazai, hanem a külföldi befektetőknek is. Gömze Sándor elmondta, a projektet földvásárlások előzték meg az akkori déli ipari övezet közelében, majd a nyertes EU-s pályázat után kezdődött az óriási munka.

Leküzdötték a nehézségeket

– Rengeteg feladatot kellett megoldanunk, mire elkezdődhetett az építkezés. Az alap-infrastruktúra kiépítése is számos kihívást tartogatott. Egy korábban művelés alatt álló területről beszélünk, ahová bevezettük a közműveket, kiépítettük a világítást, nagy teherbírású utat, csapadékvíz-elvezető rendszert. Egy olyan terület épült így ki, amit bármilyen befektető a maga tevékenységének megfelelően hasznosíthat – ismertette a beruházás részleteit a polgármester, akitől azt is megtudtuk, hogy a koronavírus-járvány és az energiaválság is sok gondot okozott, arról nem is beszélve, hogy egy építkezés mindig tartogat meglepetéseket.

– A problémákat megoldottuk, így mintegy 820 millió forintból elkészült a komplexum. Az igazán nagy feladat még hátravan, meg kell töltenünk a létesítményt tartalommal, azaz potenciális befektetőket kell találni. Vannak komolytalan ajánlatok, de szerencsére szép számmal akadnak nagyobb cégek és kisebb vállalkozások még az ország határain túlról is – tudtuk meg a polgármestertől. A projekt hivatalos záróünnepségén, amit szerdán tartottak, a polgármester mellett részt vett Seszták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke és dr. Elek Tamás, a Tiszavasvári Járási Hivatal vezetője is.