Az elnökség felkérésére a munkatervük alapján többen is beszámolnak kutatómunkájukról a civil szervezet évzáró szakmai napján 2023. december 19-én, kedden 16 órától Nyíregyházán a vármegyei levéltárban. Dr. Kiss Kálmán a magyarrá lett keleti helynevekről tart előadást, majd Lucza János mutat be néhány fejezetet a Demecseri Római Katolikus Egyházközség történetéből. Az érdeklődőik megtekinthetik a Peteráktól a tiglifütyőig című filmet is, amit dr. Borbély Balázs és Kéry Péter filmrendező készített a szatmári ételekről. A rendezvény végén dr. Bene János elnök értékeli az évet, majd óévbúcsúztató köszöntőt mond.