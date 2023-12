Záhony 1 órája

Betelt a pohár: a magyar fuvarosok is blokádra készülnek

A lengyelekhez és a szlovákokhoz hasonlóan december 11-étől a magyar fuvarozók is demonstrációra készülnek a záhonyi határátkelőhelynél – számolt be a hírről a Hungarokamion, hozzátéve, a kamionos blokád akár az év végéig is eltarthat.

A fuvarozók elégedetlenségét az okozza, hogy miután az ukrán áruszállítók megjelentek az uniós piacon, több száz magyar vállalkozás került a „tönk szélére” – mondta Árvay Tivadar, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének főtitkára. Hozzátette: az Európai Unió a háborús helyzetre tekintettel engedélyezte az ukrán áruszállítóknak, hogy alapvetően humanitárius szállítások miatt megjelenjenek a közös piacon. Az engedélyt 2024 júniusáig meghosszabbították, aminek az lett az eredménye, hogy mára a magyar közutakon több mint 30 százalékkal nőtt az ukrán kamionok futásteljesítménye, miközben a magyar járművek futásteljesítménye 4 százalékkal csökkent – erről már az MTI számolt be.

