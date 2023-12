Ünnepelni, összegezni, köszönetet mondani a legtöbb helyen ilyenkor szoktak a vezetők. Az eseményt illik a ruházatunkkal is megtisztelni.

Amennyiben nincs dress code a rendezvényen, a legfontosabb, hogy légy ünnepélyes az öltözékedet illetően. Ezt egy kis csillogás vagy nemes anyagválasztás könnyen megoldja. Nevezetesen egy fénylő anyagból készült szoknya vagy blézer jó választás lehet. A csipke vagy tükörbársony szintén alkalmi hatást kelt, ahogyan egy tüllből vagy szaténból készült ruhadarab is. A fazonok és stílusok sokasága közül szinte bármit viselhetsz, amiben valóban jól érzed magad. Igazán stílusos azonban egy szép szmokingban vagy elegáns kosztümben leszel. Ugyanakkor a ceruzaszoknya tűsarkúval és egy szép blúzzal vagy kasmírpulóverrel telitalálat, ahogyan egy alkalmi overall is. Idén nagy divat a flitter, de a ragyogást inkább tartogasd szilveszterre. A munkahelyi bulikon a decens ele­gancia a nyerő.

A kevesebb több!

A céges buli a munkahelyi találkozó kötetlenebb formája, ugyanakkor a munkatársaid és a főnökeid figyelő tekintete kísér. Éppen ezért légy visszafogott mind a viselkedésedben, mind a megjelenésedet illetően. A mély dekoltázs nem való, és ügyelj arra is, hogy ha leülsz, a szoknyád nem mutasson túl sokat a lábaidból. Érdemes a lábbeli kiválasztását is megfontolni. Ne csak szép legyen, kényelmes is! Kerüld továbbá a casual viselet minden darabját, így a farmer, a chinonadrág és a tornacipő, de még a városi sportcipő, valamint a combcsizma is tiltólistás. A kabát bár a ruhatárban lekerül, érkezéskor látszik, ezért jó, ha harmonizál az öltözékeddel. Egy szép sötét szövetkabáttal vagy bundával nem nyúlhatsz mellé. Ez a szabály érvényes a férfiakra is. Az öltöny ugyanis sportdzsekivel óriási stílustörés.

Ha már az öltözködés során is egyre tudatosabb vagy, így az sem baj, ha ugyanabban a ruhában mégy az évzáró eseményre, mint tavaly. Ilyenkor tesz jó szolgálatot egy hangsúlyos kiegészítő. Elő a fényes táskákkal, csillogó sálakkal és lábbelik­kel, hangsúlyos ékszerekkel. Amennyiben az elterelő hadművelet hatásos volt, senkinek sem fog feltűnni, hogy ugyanazt viseled, mint előző évben.

Elő a kiegészítőkkel!

A férfiaknak valamivel könnyebb helyzetük van akkor, ha elegánsak szeretnének lenni az évzáró rendezvényen.

A sötétkék öltöny minden színtípusnak jól áll, amelyet fehér inggel, fekete bőrcipővel és egy szép karácsonyi csokornyakkendővel tehetsz alkalomhoz illővé. A merészebbek azonban átléphetik a megszokott színeket és stílusokat. A bordó tükörbársony zakó az ünnepi időszakban egy szép fekete szövetnadrággal ünnepi, egyben stílusos, ahogyan egy fémes hatású elegáns szövetbomberrel is az. Ilyenkor a kockás és csíkos öltönyök is előtérbe kerülhetnek. Érdemes sötétebb színkombinációkat választani, amelyhez egyszínű nyakkendő passzol. A városi zakó farmerral, de bármilyen eltérő anyagú és színű nadrággal tilos. Az ún. kombinált öltözékeket egyébként is jobb a lazy Fridayre meghagyni. Az évzáró buli alkalom, amely a megjelenésre vonatkozóan is betartandó elvárásokat támaszt.

Piszár Tünde

stíluskommunikátor, személyi stylist