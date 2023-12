Finomságokkal teli az asztal karácsonykor, az ünnepi ételsor gondosan, nagy-nagy szeretettel készül el. Tavaly egészségrovatunkban arra hívta fel a figyelmet a dietetikus, hogy a decemberi ünnepek, a sok eszem-iszom igencsak megterheli a szervezetünket, a legnagyobb baj, hogy a szokásos adagjaink többszörösét fogyasztjuk el ilyenkor. Sorosinszki Katalint az idén arra kértük, mondja el, milyen reformötleteket csempészhetünk be a hagyományos ételekbe, hogyan lehet úgy megtervezni a karácsonyi menüsort, hogy az finom, ízletes legyen, miközben egészséges fogásokat tálalunk fel.

– Valljuk be őszintén, az ünnepek alatt ritkán gondolunk az egészséges életmódra, az ételek kalóriatartalmára vagy a gyorsan felszaladó kilókra, pedig ha jobban belegondolunk, a karácsony ikonikus ételei között vannak, melyek bőven beleférnek az egészséges ételek fogalmába, ilyen a pulyka, a hal, az alma vagy a dió, melyek létfontosságú vitaminokat, ásványi anyagokat, zsírsavakat tartalmaznak, csak épp nem mindegy, mit mivel rakunk össze a tányéron, s milyen konyhatechnológiát alkalmazunk a nagy készülődés közepette – hívta fel a figyelmet a dietetikus, aki rögtön a bevásárlólistával kezdte.

A bevásárlólistával kezdődik

– A háziasszonyok terveznek, hosszú listával indulnak el a boltba, tulajdonképpen már a nyersanyag-válogatás során eldől, mennyire lesz egészséges egy étel. Célszerű lecserélni a kalóriában dús alapanyagokat a reformkonyhában használt (pl. a növényi tejszín, barna cukor, teljes kiőrlésű lisztek) termékekre. Nagyon finom sütemények készülhetnek fehér liszt helyett teljes kiőrlésűből, zabpehellyel dúsítva, akik kipróbálták már, nem csalódtak benne. A vékony tésztájú édességeket szórjuk meg bőven gyümölcsökkel, az alma, a dió mellett bármilyen gyorsfagyasztott gyümölcs szóba jöhet, mely nemcsak mutatós dísz a süteményen, hanem egészséges hozzávalónak számít. A vajas, krémes töltelékek helyett a zsírszegény joghurt, a sajt­krém kiváló alternatíva, a desszerteknél nem feltétlenül kell a cukrot édesítőszerekre cserélni, abból sem ajánlatos a túl nagy mennyiség. Jómagam a mértékletesség híve vagyok, ezért a desszerteket elosztom kicsi adagokra, apróra vágom a süteményeket, így egyszerre nem fogy belőlük sok, s nem kell a kalóriát számolgatni a karácsonyfa alatt – jegyezte meg humorral a szakember, s hozzátette: az egészséges életmódra vonatkozó fogadkozásoknak az ünnepek után lesz nagy szezonja.

– Ahogyan említettem, nem szükséges teljesen új alapokra helyezni a család étkezési hagyományait, de érdemes kevesebb zsírral dolgozni a konyhában. A bő olajban sütés helyett roston vagy sütőzacskóban készítsük el a húsokat, a hal pedig panírba forgatás nélkül is jó fogásnak számít karácsonykor. A fűszerezés az ételek ízének, zamatának az atyja, főszabály a kevés só, de a fűszernövényeket bátran variálhatjuk. Főfogásként a halak értékes ómega-3 zsírsavat tartalmaznak, ezért is ott a helyük a menüsorban: a lazac, a pisztráng, a ponty – ki mit szeret, a család ízlése alapján válasszunk halfélét. A halászlé kis adagban ünnepünk tradicionális ételeként kerül az asztalra.

Megfűszerezve mozgással

– Szólnék néhány szót a köretekről is, mert idehaza a krumpli és a rizs a legelterjedtebb köret, de a brokkoli, a cukkini, a káposzta (az egyik legegészségesebb zöldségünk: magas az A-, a C-, a B1-vitamin tartalma) sültekkel nagyon jól kombinálható. Minden rostban gazdag köret szóba jöhet, a zöldségeket süthetjük csőben, párolhatjuk ropogósra. A majonézes önteteket kiválthatjuk joghurtosra, de a saláták natúr módon, egy kis citromlével is fogyaszthatók – ajánlotta Sorosinszki Katalin, aki szerint az ebéd lehet bőséges, de lefekvés előtt már nem szabad sokat enni. A délutáni séták, a karácsonyi túrák mozgásban tartják az anyagcserét, segítik az emésztést. Akiknek pedig egészségügyi okok miatt diétát kell tartaniuk, ne szegjenek szabályt, a cukorbetegeknek óriási a kísértés ilyenkor, azonban a szénhidrátokkal ugyanolyan óvatosan kell bánniuk, mint a hétköznapokon.