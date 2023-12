A levegőhigiénés index rendszere négy kategóriát tartalmaz: elfogadható, kifogásolt, egészségtelen és veszélyes.

Az NNGYK adatai szerint veszélyes a levegő minősége a Sajó völgyében Putnokon, Sajószentpéteren és Miskolcon, és egészségtelen Kazincbarcikán.

A mérések adatai szerint egészségtelen a levegő minősége a Veszprém vármegyei Ajkán. Nyíregyházán, Hernádszurdokon és Kaposváron kifogásolt a levegő minősége, a többi mérőállomás elfogadható értéket rögzített.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a hét elején egy anticiklon határozza meg a Kárpát-medence időjárását, így egyre több helyen képződhet éjszaka köd, amely napközben fokozatosan zsugorodik. Legnagyobb eséllyel északkeleten maradhat tartósan borult, párás, ködös az idő egész nap, így arrafelé a szálló por (PM10) koncentrációja várhatóan meghaladhatja napi átlagban is az egészségügyi határértéket. Másutt is romló tendencia valószínű, egyre nagyobb területen maradhat tartósan ködös az idő emelkedett PM10 mennyiséggel.

A hét közepén a tartósan ködös, borult körzetek kerülhetnek túlsúlyba, így nagyobb területen is meghaladhatja napi átlagban az egészségügyi, néhol pedig akár a tájékoztatási határértéket a szálló por koncentrációja.