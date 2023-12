Az ünnepélyes rendezvényen Lázár János építési és közlekedési miniszter és Oláh Zsanett, a NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója vették kézbe a felújított kastély jelképes kulcsát, és adták át a csodálatos helyszínt. Dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő köszöntötte először a vendégeket, elmondta, hogy mielőtt három éve bezárt a kastély, nagyon népszerű volt, de ez a felújítás remélhetőleg még látogatottabbá teszi ezt a fantasztikus történelmi attrakciót. Kifejtette, hogy ebben a térségben folyamatosan fejlődik a turizmus, amin sokat lendített az, hogy a Nyíregyháza-Tokaj kiemelt turisztikai övezet lett, amibe Tiszadob is beletartozik, ahova már új úton lehet eljutni, a Tisza ölelésében felújították a szabadstrandot, kerékpáros turizmust, és még a vízi turizmust is fogják fejleszteni. Dr. Vinnai Győző azt is megígérte, hogy mindent megtesznek azért, hogy még többen megismerjék ezt a csodálatos helyet.

Történelmi örökség

Izgalmas kihívás és szolgálat volt idevarázsolni az Andrássy család szellemét és örökségét, fejtette ki Oláh Zsanett, a NÖF Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, majd arról beszélt, hogy az Andrássyak nem elégedtek meg a múltbéli sikereikkel, hanem a család minden egyes tagja és ága a saját jelenében akart újat és maradandót alkotni a hazájuk számára. A felhalmozott vagyont nem öncélúan használták, hanem aszerint, hogy a tetteikkel az ország gyarapodjon és fejlődjön. Nemcsak a hazai belpolitikában, hanem nagyon komoly eredményeket tudtak elérni a nemzetközi diplomáciában is.

Ezt támasztotta alá Lázár János építési és közlekedési miniszter is beszédében. Miután megköszönte a felújításban résztvevőknek a munkáját, elmondta, hogy sok történelmi, műemlék és kiemelt jelentőségű örökségvédelmi súllyal és szereppel bíró épület van hazánkban, amelyeknek a kormány meg szeretné oldani a sorsát. – Egy olyan új kísérlettel próbálkozunk épp, amely társadalmi vitára lesz alkalmas most és a jövőben is, hiszen az épületeket először több csoportba rendezzük. Vannak épületek, amelyeket visszaadunk a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőnek, hiszen olyan rossz állapotúak, vagy olyan méretűek, amelyeknek a hasznosítására a 21. században nem nyílik lehetőség. Azt kell mérlegelnie a magyar államnak, hogy ezeket a kisebb jelentőségű épületeket esetleg piacra bocsátja vagy értékesíti-e. Lesznek olyan épületek, amelyeket szeretnénk, ha magyar nagyvállalatok, a pénzügyi és gazdasági szektor szereplői fogadnának örökbe, hiszen olyan méretűek, amelyeknek a fenntartása, működtetése, észszerű hasznosítása piaci tőke nélkül meghaladja a mindenkori adófizetők teherbíró képességé – mondta a miniszter. Hozzátette: – Vannak olyan épületek, mint például Keszthely, Eszterháza, Nagycenk és Tiszadob, amelyeknek az ország történetében betöltött jelentősége azt indokolja, hogy hosszú távon a Magyar Állam kezében maradjon, vagyis ezeket az épületeket az állam működtesse, történetüket föltárja, bemutassa és emlékeztessen a használók, az építtetők és a benne élők jelentőségére. Elmondta, hogy az a tervük és próbálkozásuk a kastéllyal kapcsolatban, hogy olyan kiállító- és emlékhelyet hozzanak létre, ami közösségi térként is funkcionál, majd hosszasan és nagyon alapos történelmi ismeretekkel mesélte el gróf Andrássy Gyula, Magyarország miniszterelnökének, az Osztrák-Magyar Monarchia közös külügyminiszterének, és az egész Andrássy családnak az életét, a történelmi, gazdasági jelentőségüket.

A köszöntők után különleges tárlatvezetésben volt része a vendégeknek, hiszen a két kurátor mellett Lázár Jánosnak is szinte minden kiállított tárgyhoz, festményhez volt plusz információja, érdekes története.