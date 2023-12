Gulyás Dóra emlékeztetett rá, minden munkahelynek rendelkeznie kell elsősegélynyújtó munkatárssal, de mindenkinek a tőle elvárható módon tudnia kell ezeket az egyszerű, ám az életben maradáshoz létfontosságú lépéseket.

– A skill-laborunk segítségével magas minőségű eszközökön oktathatjuk az embereket, keressenek minket – tanácsolta a szakember, aki kiemelte: merjünk és tudjunk segíteni! A legnagyobb baj, ha nem teszünk semmit, mert akkor nem lesz a túlélésre, a minőségi túlélésre esély – hangsúlyozta Gulyás Dóra, s hozzátette: ezt a tudást nem lehet elfelejteni, ám szükséges frissíteni.

A defibrillátort még nem kellett használni

– Közösségi helyszín, rekreációs lehetőség is egyben a Sóstó Zoo, ahol szeretnénk minél szélesebb rétegnek kikapcsolódást, feltöltődést nyújtani. Erős a társadalmi felelősségtudatunk, ami arra ösztönöz minket, hogy hasznos tevékenységeket is végezzünk, így jött ez a lehetőség, ami mindkét fél számára fontos – mondta dr. Papp Endre, az állatpark igazgatóhelyettese. – Sokan jelentkeztek, s első körben 14 munkatársunk sajátította el az alapszintű elsősegélynyújtást. Lesz folytatás, hogy minél többen részt vegyenek a képzésen. A parkban van defibrillátor, ami nemcsak itt, hanem a közvetlen környezetünkben is hatalmas segítséget nyújthat.

Megtudtuk, az évente félmillió látogatót fogadó állatparkban a készüléket még nem kellett használniuk, de elsősegélynyújtásra már volt szükség.