Átépítették a Zrínyi és az Erzsébet utcák kereszteződésében lévő gyalogátkelőhelyet Nyírbátorban. A szakemberek egy 12 centiméter magas sebességcsökkentő bordát is kiépítettek – tette közzé közösségi oldalán Máté Antal, a város polgármestere. Hozzátette: a lassító bordát előjelző táblák a helyükre kerültek. – A gyalogátkelőhely burkolati jeleit a hétvégén felfestik, amennyiben azt az időjárási körülmények is engedik. Utat emiatt nem zárunk le, a félpályás közlekedés biztosított lesz. Kérjük, ennek figyelembevételével közlekedjenek az érintett szakaszon – tudatta a polgármester, majd kiemelte: 2024-ben is terveznek hasonló bordákat építeni azokon az önkormányzati utakon, ahol jellemző a gyorshajtás. KM