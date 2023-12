A székesegyház felújítása 2019-ben kezdődött és teljesen átalakították: a kerítést lebontották és egy teret alakítottak ki az épület előtt, különböző bővítéseket végeztek, új harang került a régi helyére, a tetőhéjazatot alumíniumlemezekre cserélték és a nyílászárókat is kicserélték, valamint az épület már hőszivattyús hűtő-fűtő rendszerrel rendelkezik. A baldachinos főoltárt és a mellékoltárokat restaurálták és új padok kerültek a templomhajóba is, továbbá a teljes belső tér új arcot kapott: a falakat bizánci stílusú freskók díszítik. Pócsi Szűzanya, valamint Csodatévő Szent Miklós tiszteletére két kápolnát is kialakítottak.

Nyíregyházi Egyházmegye

A megszentelés mellett kiosztják a Szent Miklós-díjat, valamint különböző programra invitálják a gyerekeket is: kincskeresés, kézműves tevékenységek és koncert is lesz a Vidám Manók Együttes jóvoltából.

A szertartás vendégei a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai, a Nyíregyházi Egyházmegye papsága, az egyházmegye által fenntartott görögkatolikus intézmények vezetői, a püspökség munkatársai, az egyházközség hívei, valamint országgyűlési képviselők, városi, önkormányzati vezetők, és az államtitkár lesznek.

A Szent Miklós-székesegyház festése hivatalosan is befejeződött. A nagy főpapot ábrázoló, a szentélyben található falfestményre maga Ábel püspök atya írta fel az utolsó, ICXC, azaz Jézus Krisztus feliratot.