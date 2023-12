Szorgalmatos önkormányzata is él a pályázati lehetőséggel, a település vezetői szeretnék a kondiparkot felújíttatni. A sporteszközök megkoptak, a rekortán elhasználódott. Persze, mindez azt is jelzi, hogy a lakosság gyakran felkeresi a kondiparkot, sőt jönnek sportolni, mozogni szerető emberek nagy-nagy örömmel Tiszavasváriból és Tiszalökről is a szomszédos, csendes kis faluba.