A Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság fotópályázatot hirdet “Értékes Bokortanyák” címmel. A pályázat célja, hogy az október 17-én a Bokortanyák elnevezésű nemzeti érték bekerült a Magyar Értéktárba mint kiemelkedő nemzeti érték. A Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság a fotópályázaton keresztül is szeretné népszerűsíteni a Bokortanyákat. Az alkotásoknak a nyíregyházi Bokortanyák értékeit (pl.: építészet, házbelső, gasztronómia) kell visszatükröznie. A pályázaton kizárólag egyéni alkotók vehetnek részt. Amennyiben a pályázó a pályázat benyújtásának időpontjában a 18. életévét még nem töltötte be, minden benyújtott dokumentumot, nyilatkozatot a törvényes képviselőnek is alá kell írnia. Egy pályázó max. 2 db 2023-ban vagy 2024-ben készült, 10 x 15-ös fekete-fehér vagy színes saját fotóból álló fotóval nevezhet. A képek készülhetnek analóg vagy digitális technikával. A képek hosszabbik oldala legalább 2400 pixel legyen. A fotókat elektronikus formában jpg. formátumban is kérjük beküldeni az [email protected] e-mail-címre. Minden fotó hátoldalára nyomtatott betűkkel fel kell írni a kép címét, és a készítő nevét. A nevezési lap, a hozzájáruló nyilatkozat és a fotó/fotók beérkezésének (elektronikus és postai út) határideje: 2024. március 31. A nevezés ingyenes!