Újabb jelentős állomásához érkezett a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás fejlesztési sorozata. A 7,5 milliárd forintos program részeként Kisvárda és Nagyecsed után kedden Nyíregyházán adták át a projekt legjelentősebb beruházását. Itt működik az ország egyik legnagyobb hulladéktelepe, ami a legkorszerűbb válogató is egyben. Seszták Oszkár, a társulási tanács elnöke a rendezvényen elmondta: a korszerű hulladékkezelési technológiának, az optikai válogatóknak köszönhetően a lerakott szeméthalmok csökkenni fognak. A projekt eredményeként vármegyénkben megújul a hulladékgazdálkodási infrastruktúra, a lerakók, a hulladékkezelő eszközök, a gyűjtőedényzetek, a komposztálók.

– Hatékonyabb hulladékgazdálkodási rendszert szeretnénk elérni, ennek része a most átadott gépsor és a csarnok is, de a fiatalok szemléletformálására és a környezeti nevelésükre is nagy hangsúlyt fektettünk. Iskolai akciókkal, médiakampánnyal szerettünk volna a célcsoportokhoz eljutni és népszerűsíteni a szelektív hulladékgyűjtést – fogalmazott Seszták Oszkár.