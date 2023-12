Pántya József a minisztérium további terveiről is beszámolt. Az M3-as autópálya görbeházi csomópontját az átépítést követően pénteken adják át. Nyíregyházán az északi elkerülő út építését folytatni fogják, új csomópontot terveztetnek az M3-as autópályára, hogy az ipari parkot könnyebben meg lehessen közelíteni. A tervek között szerepel a régi 4. sz. út és a Nagykállói út fejlesztése, valamint a 4. sz. főút nyíregyházi bevezető szakaszának modernizálása is. A Nyíregyháza és Debrecen közötti kétszer kétsávos út környezetvédelmi engedélye a jövő márciusban lesz meg, s akkor folytatódik a többi engedély megszerzése.

Kiszámíthatóbb, biztonságosabb lesz

Köszöntőt mondott dr. Szabó Tünde, az Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért delelős kormánybiztos, vármegyénk 1. sz. választókerületének országgyűlési képviselője is. Mint kiemelte, egy régóta várt, stratégia jelentőségű beruházás fejeződött be, ami csatlakozik a korábbi fejlesztésekhez, eredményekhez és sikerekhez.

– Elmondhatjuk, hogy Nyíregyházának most már hivatalosan is van egy teljes nagy körútja, hiszen megépült az órási forgalmat lebonyolító nagykörút negyven éve hiányzó szakasza, amire a lakosok korábban számos alkalommal csak ígéretet kaptak. Nyíregyháza közlekedése és infrastruktúrája kiemelkedően fontos mindannyiunk számára, ezért is öröm, hogy a nagykörút mostani innovációjával gyorsabb, kiszámíthatóbb és biztonságosabb lesz a közlekedés. Fontos megemlíteni, hogy a most megújult szakasz volt a leginkább túlterhelt és a legbalesetveszélyesebb rész – mondta többek között dr. Szabó Tünde, és kiemelte azt az összehangolt csapatmunkát, ami jellemezte a beruházás megvalósítását.

Választókerületének lakossága szempontjából értékelte az új beruházást dr. Vinnai Győző, a 2. sz. választókerület országggyűlési képviselője, hiszen akik a környéken lévő tanyabokrokban élnek, azok a körgyűrűt mindig érintik, ha a megyeszékhelyre jönnek. Beszédében felidézte a közeli múltat is.

– Tíz-tizenkét éve elindult Nyíregyházán egy közlekedési infrastruktúra-fejlesztés átgondolt koncepció alapján. A körút bezárásával teljes lett a sugaras-gyűrűs hálózat, s ez megkönnyíti azok közlekedését, akik a Simai, a Tiszavasvári vagy éppen a Tokaji út felől érkeznek Nyíregyházára. S a közlekedést segíti a megújult Tiszavasvári úti felüljáró is. Napirenden van az aluljáró tervezése is a Tokaji útra, hiszen a hegységet és a sík vidéket összekötő Tokaji út nagyon fontos gazdasági és turisztikai szempontból is. Összességében azt mondhatom, hogy a közlekedési infrastruktúra Nyíregyházán és környékén szintet lépett előre. Nemcsak egyszerűen fejlődött, hanem egy magas szintet lépett előre. S akkor még nem is beszéltem a körforgalmakról, amelyek az utóbbi időkben készültek, s mind a közlekedés biztonságát segítik – jelentette ki dr. Vinnai Győző.

Rekordidő alatt készült el

A múltat idézte fel dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere is ünnepi köszöntőjében.

– 1982-ben készült el ennek a körútnak az utolsó szakasza, s azóta hiányzott ez az 1,4 kilométeres szakasz, aminek hiányát mi nyíregyháziak, illetve az agglomerációban élők minden nap érezhettük. Az is igaz, hogy 1982 óta mindig elhangoztak ígéretek – a legintenzívebben a rendszerváltástól és a választások előtti hetekben, hónapokban, de valójában semmi nem történt. A tettekre hét évvel ezelőtt került sor, 2019-2020-ban már a kiviteli tervezés folyt, s maga a munka tavaly márciusban kezdődött, s rekordidő alatt elkészült. Köszönhető ez mindazoknak, akik részt vettek a projektben, s köszönhető annak a két helyi cégnek, amiknek kötődésük van a városhoz. A hiányzó szakasz felújításával 8,5 kilométeres körgyűrű jött létre, s ezzel teljessé vált az a sugaras-körös hálózat, amit elődeink megterveztek és kialakítottak. Ez volt a város legtúlterheltebb szakasza, ezért is öröm, hogy elkészült a beruházás. Azt remélem, az áteresztőképesség, a közlekedés folyamatossága, a biztonság szintet fog lépni, s ez csatlakozik ahhoz a programhoz, amit 2012/2013-ban indítottunk a közlekedés fejlesztésével kapcsolatban. Több történelmi tettet készülünk elindítani, illetve el is indítottunk.

– Ilyen tervünk az intermodális csomópont a vasútállomásnál, az aluljáró a Tokaji útnál. Nagyon fontosnak tartom továbbá a külső körgyűrű kiépítését is, amit most északi elkerülőnek hívunk. Szeretném megköszönni a kormány támogatását, ami valójában több mint 8 milliárd forint, mert az elhangzott 7,1 milliárd forint csak a kivitelezést foglalja magába, de volt tervezés, területszerzés, régészeti kutatás is. Köszönet mindenkinek, akinek szerepe és feladata volt ebben a beruházásban – tette hozzá befejezésül dr. Kovács Ferenc, majd a nemzeti színű szalag átvágásával a szónokok felavatták a beruházást.