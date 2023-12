A fehérgyarmati Városi Szociális Központ vezetése az idén első alkalommal, elismerése és köszönete kifejezéséül a Hivatásért díjat adományozta a bentlakásos idősek otthonában dolgozó Mikola Magdolnának és a házi segítségnyújtásban Nagyszekeresen gondozóként dolgozó Kozma Gyuláné Irénkének.

Forrás: Fotók: A város közösségi oldala

Az angyalt formázó díjak Szabó Kata keramikus művész műhelyében készültek – olvasható az intézmény közösségi oldalán, ahol ismételten gratuláltak a megérdemelt elismeréshez, melynek átadásán jelen volt dr. Péter Csaba, Fehérgyarmat polgármestere is. A gratuláció pedig jár a Városi Szociális Központnak is, hiszen most decemberben nyerték el a Családbarát munkahely címet és használhatják az ezt tanúsító védjegyet.

