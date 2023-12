Már mindenki lázasan készül a közelgő karácsonyra. Ilyenkor ünnepi díszbe öltöztetjük nemcsak a lelkünket, hanem az otthonunkat is. Vagy mégsem? Az év végi hajtástól nem volt még elég idő a készülődésre? Bárhogy is legyen, mindenki azt szeretné, ha a szentestére meghitt környezetet tudna biztosítani a családnak. Ezért podcast beszélgetésre hívtuk Kánya Kinga és Tukacsné Bereczki Valéria lakberendezőket, akik tanácsot adtak ahhoz, hogy hogyan varázsoljunk akár hetek alatt, akár egy-két nap alatt trendi karácsonyi hangulatot, és hogy hogyan változott a díszítés az évek alatt.

– Régebben csak pár nappal szenteste előtt öltöztették díszbe az otthonukat a legtöbben, mára ez megváltozott, és már az első adventi vasárnap elkezdik feldíszíteni a házat, a szobát. Van, aki már a fát is napokkal szenteste előtt felállítja. A divat mindig változik, mi már nyáron elkezdjük a karácsonyi trendeket figyelni – részletezte Kánya Kinga. – Frankfurtban részt vettünk az egyik legnagyobb karácsonyi, Christmas World nevű kiállításon, amit két év kihagyás után az idén újra megrendeztek. Itt mutatják be a legújabb trendeket, a világító dekorációkat, a fenyőfákat, a színeket, textíliákat és mindent, ami az ünnephez köthető, de természetesen a szaklapokban, az interneten is folyamatosan figyelemmel követjük az aktualitásokat – mondta a lakberendező, és megjegyezte: három fő irányvonal uralkodik az idei ünnepi dekorációban: a természet ihlette, az amerikai típusú, és az év színe, a viva magenta stílusú.

A Pantone Color Institute szakemberei minden évben megválasztják az „Év színét”, ami nemcsak a divatvilágot határozza meg, de a művészetek, az építészet, a design és a lakberendezési trendeket is. Az adott szín kijelölését mindig befolyásolja az, hogy épp mi zajlik a világban, cél: a kulturális és társadalmi változásokra válaszoló, a jelent kifejező szín kiválasztása. Vallják, hogy a színek szerves részét képezik a hétköznapjainknak, amit mindenki természetesnek vesz, mégsem fordítunk rájuk kellő figyelmet. A viva magenta a vörös és a rózsaszín között helyezkedik el a színpalettán, célja, hogy mindenki egyéniségét és egyediségét kiemelje. Erősen kötődik az életörömhöz, az optimizmushoz, a fiatalsághoz és az energiához, és egyensúlyra törekszik a digitális és a valós élet között.

– Ezzel a színnel még hazánkban nem nagyon találkoztunk a karácsonyi dekoráció terén, de a másik kettőt nagyon sokan szeretik és használják is – fejtette ki Tukacsné Bereczki Valéria. – Az amerikai stílust a túldíszítettség jellemzi. Ha megnézzük a régi, akár húsz-harminc évvel ezelőtti amerikai filmeket, ott a családi házakat, a kerteket, az ablakokat is tele rakták fényfűzérekkel, ledvilágítással, ami hazánkban csak egy pár évvel ezelőtt robbant be. Természetesen ennek a saját ízlés szab határt, hogy ki mennyire viszi túlzásba, vagy megmarad a szolidabb változatnál. Egyre nagyobb trend: fényfüggöny az ablakokra. Sokan figyelnek arra is, hogy az étkészlet, alátét, szalvéta, díszpárna is a karácsonyi dekoráció része legyen – részletezte a lakberendező és kifejtette: a divatirányzatok is olyanok, hogy van aki követi, van aki a saját ízlésével kombinálja, van aki pedig csak az ösztöneire, ízlésére hallgat, és a korral ez is változhat.

– Én például az ezüst-fehér színkombinációt használom évek óta. Tetszik az összes többi szín is, ami éppen divatba jön, de ez áll hozzám a legközelebb – jegyezte meg Kánya Kinga. Lakberendezőként figyelemmel kísérik nemcsak a színtrendeket, hanem meg kell ismerniük az ügyfeleket, hogy a lelki világukhoz mi illik, az otthonuk berendezése milyen színárnyalatú, és ahhoz kell igazítani a dekorációt: például a barnához nagyon jól illik az arany, a fehér, de ha valaki biztosra akar menni, a piros színt szinte mindenhol lehet használni karácsonykor.

– Természetesen a praktikusságra és a baleset megelőzésre is oda kell figyelni, mert ahol három kisgyerek van egy családban, akkor az üveggömböket mellőzni kell, vagy az égő gyertyákat, szúró díszeket – hívta fel a figyelmet Tukacsné Bereczki Valéria, és azt ajánlotta, ha valakinek nem sok ideje van, akkor sétáljon egy nagyot munka után, gyűjtsön tobozokat, nagyon sokféleképpen fel lehet használni azokat, ráadásul az idén még trendi is a természetes stílus.

– Azt gondolom, hogy ez sosem fog kimenni a divatból, nagyon közel áll az emberekhez, és akár ezt ki is lehet egészíteni saját készítésű dekorelemekkel. Illik hozzá a föld színekben domináló papírdíszek, amit akár a gyerekekkel is el lehet készíteni közösen, segít ráhangolódni az ünnepekre, illetve ha ebben nőnek fel, akkor később is nagyon szívesen készülnek majd hasonló módon az ünnepekre. Az én gyerekeim is nagyon élvezték, amikor kicsik voltak, hogy együtt dekoráltuk az otthonunkat – mondta Kánya Kinga, és kifejtette, hogy Magyarországon az az általános, hogy mindenkinek van egy nagy doboz a padláson, pincében vagy tárolóban tele karácsonyi dekorációval, és az évek folyamán ezt kiegészítik. Vagy ha valakinek nagyon megtetszik a legújabb trend, akkor vesz egy teljesen újfajta készletet, de akkor is megtartja a régit is. A trend, az ízlés, és a meglévő díszek kombinációja, és az együtt eltöltött idő adja a legmeghittebb ünnepet.

A podcast beszélgetésben arról is beszéltek a Kánya és Bereczki Desing Stúdió tulajdonosai, hogy a dekoráció nemcsak a divat miatt változik, hanem ahogy haladunk előre a korral, az ember ízlése is megváltozik. Így van olyan árnyalat, amit fiatalon valaki nem szeretett, idősebb korára a kedvencévé válik, és egyre visszafogottabb már a díszítés is, sokszor csak a család kedvéért teszik ki az évek alatt összeszedegetett díszeket.