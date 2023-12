Illés Boglárka ezzel kezdte: – Nehéz időket élünk, járvány sújtotta a világot, de megpróbáltunk belőle talpra állni, a kormány intézkedései újra pályára állították a gazdaságot s élénkítették azt. Majd kitört a szomszédunkban egy háború, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében és Nyíregyházán még közelebbről érzékelik ezt az emberek, mint máshol az országban, hiszen a menekültek ide érkeznek először, és itt, az országnak ebben a szegletében kapják meg az első segítséget. Mindeközben azt látjuk, az Európai Unió vezetői ahelyett, hogy képviselnék az uniós állampolgárokat, a választóktól kapott bizalmat csak birtokolják és visszaélnek vele. Amikor az Európai Unió létrejött, két dolgot ígért: jólétet és békét. S most azt látjuk, hogy mindkettő veszélyben van, jelenleg is rá akarnak venni minket a háború finanszírozására, fegyverek küldésére. Nyomást gyakorolnak ránk, s miközben a mai napig küzdünk a 2015-től állandósult migrációs nyomással, most egy migrációs és menekültügyi paktumot akarnak ránk erőltetni. Sőt, olyan dolgokba akarnak beleszólni, ami tagállami hatáskör, mint amilyen a magyar gyermekvédelmi törvény vagy a hazai élelmezés. Kötelezettségszegési eljárásokat indítanak velünk szemben, nem utalják a minket megillető forrásokat – sorolta a kormánypárti országgyűlési képviselő.

Azzal folytatta: – Azért van szükség a nemzeti konzultációra, mert sokan vélekednek úgy, hogy a tagállamok sorában Magyarország is csak egy a többiek között, és úgy érzik, hogy a miénk is csak egy hang a sok közül. A nemzeti konzultáció több milliónyi segítséget adhat nekünk, jelezvén, hogy mi nem azok közé a nyugat-európai országok közé tartozunk, ahol az elitek eltávolodtak a választópolgárok véleményétől és gondolkodásmódjától, hanem mi a magyar emberek érdekeit képviseljük. Ezt a Nemzeti konzultáció eredményével alá is tudjuk támasztani – tette hozzá Illés Boglárka.