Karácsony után ugyanis rengeteg üzlet kínálja termékeit elképesztő – vagy csak annak tűnő – akciókkal, így az is előfordulhat, hogy bizonyos árucikkekhez olcsóbban jutunk hozzá, mint az ünnepi leárazások idején. A megmaradt karácsonyi termékeket ilyenkor az eredeti ár töredékéért lehet beszerezni, hiszen véget ért a szezon, nincs rájuk kereslet.

Ugyanakkor egy másik roham is megkezdődik ilyenkor, mégpedig a hibás, nem megfelelő méretű vagy éppen balul elsült és nem tetsző karácsonyi ajándékok is visszakerülnek az üzletekbe.

Mielőtt azonban elindulnánk egy boltba, érdemes tisztában lenni néhány, az árucikkek cseréjére vonatkozó szabállyal, amelyekről a vármegyei kormányhivatal fogyasztóvédelmi osztálya adott tájékoztatást lapunknak. Hiába gondoltuk át, mit vegyünk a szerettünknek, előfordulhat, hogy az ajándék mégsem tetszik, vagy más okból nem tudja azt használni. Ebben az esetben viszont az üzlet jóindulatán múlik, visszacseréli-e a terméket, vagy sem. A fogyasztóvédelmi osztály tájékoztatása szerint ha a megvásárolt árucikknek nincs gyártási hibája, csak pusztán arról van szó, hogy nem tetszik a megajándékozottnak, vagy nem jó a méret, az eladó nem kötelezhető a termék cseréjére.

– Más a helyzet, ha a fogyasztó webáruházból rendeli meg a terméket. Ekkor ugyanis a jogszabály biztosítja részére az indokolás nélküli elállás jogát, ami a fogyasztó oldalán fennálló információhiányt hivatott kompenzálni. Az internetes vásárlás során ugyanis a fogyasztó a termékről számottevően kevesebb információhoz jut. Ennek egyszerű oka van: a vásárló a digitális térben a termék állagát, méreteit, esztétikai minőségét nem vizsgálhatja meg. A szabályok értelmében az online rendelések esetén a fogyasztó az áru kézhezvételének napjától számított 14 napon belül elállhat a szerződéstől – tájékoztatta lapunkat a fogyasztóvédelmi osztály.

Fontos nekik a vásárló

Az elállási jog tehát remek biztosíték lehet, így nem kell aggódnunk amiatt, hogy a nem tetsző ajándék miatt kidobtuk a pénzünket az ablakon. Szintén fontos tudni, hogy elállás esetén nemcsak a vételár, hanem a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségek – például a szállítás díja – is visszajárnak a vásárlónak. Azonban a fogyasztóvédelmi osztály tapasztalatai szerint a vállalkozások gyakran visszacserélik a méretben nem megfelelő vagy bármilyen okból nem tetsző terméket az eredeti csomagolással, a vásárlást igazoló dokumentumok bemutatását követően. Bár a fizikai üzletek esetében erre nem kötelezi őket jogszabály, sok vállalkozásnak fontosabb ennél a vásárlók elégedettsége, ezért visszatérítik a vételárat, esetleg megengedik, hogy azt az ügyfél levásárolja.

Persze lehetnek kivételek, és előfordulhat, hogy egy adott üzlet nem veszi vissza az ajándékot, amihez a jogszabályok értelmében minden joga megvan, így fölösleges a cserét kikényszerítő intézkedéseken gondolkodnia a vásárlónak, erre a fogyasztóvédelmi hatóság nem is rendelkezik hatáskörrel. Korábban részletesen foglalkoztunk a novemberi Black Friday akcióival is, ami az előrelátó vásárlóknak nem csupán egy akciódömpinget jelent, hanem kiváló alkalmat ad a karácsonyi ajándékok beszerzésére is. Azonban a fent említett okok miatt nem biztos, hogy jól jártak azok, akik még novemberben megvették az ajándékokat.

Nem mindig jó sietni

Ujvári Adrienn webáruház-szakértő arra hívta fel a figyelmet, hogy bár nyugalmat adhat az előrelátás, és a novemberi rendelés miatt azon sem kell aggódnunk, megérkezik-e az ajándék karácsonyig, mire a fa alá kerül a termék, már régen lejár a 14 napos elállási idő.

– Egy próbát megér a nem megfelelő méretű vagy akár félresikerült ajándékok cseréje, mert mind a hagyományos, mind az online áruházak esetében szép számmal vannak olyanok, amik kötelezettségek nélkül is visszaveszik a termékeket. Teszik mindezt azért, mert szeretnék, ha az ügyfél elégedett lenne, és hogy máskor is az ő áruházukban vásároljon. Jogilag azonban nem kötelező, így könnyedén pórul járhatunk, ha túl korán vásároljuk meg az ajándékot – hangsúlyozta a szakember.

Fontos a tudatosság

A karácsonyi vásárlásra ugyanaz igaz, ami az év bármely más időszakában: legyünk tudatosak, és csak azt vegyük meg, amire valóban szüksége van a megajándékozottnak. Az ING nemzetközi kutatása szerint ugyanis mintegy 10 millió nemkívánatos ajándékot kapnak az emberek világszerte, melynek értéke eléri a 400 millió dollárt. A nem tetsző és vissza nem cserélt termékek jobb esetben karitatív szervezethez kerülnek, ám még így is óriási mennyiség kerül belőlük a szeméttelepekre. És hogy mik a legtöbbször kidobott, fölösleges ajándékok? Az ING listáján az élen végeztek a különféle gyertyák, pizsamák, papucsok és zoknik.