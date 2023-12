Szalay-Bobrovniczky Vince civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár számot adott az elmúlt időszakról, és elmondta: igyekeztek sok jót tenni a civileknek.

– Az elmúlt évek nehézségei ellenére a civil területen a bőség időszakáról beszélhetünk, még ha nem is tudtunk mindig mindenkit segíteni. Az utóbbi években jelentősen kiterjesztettük a tevékenységünket és növeltük a forrásokat, az országos civil hálózatunkat átalakítottuk a hatékonyabb működés érdekében, a húsz vármegyei és fővárosi iroda mellett már több mint tíz erdélyi, öt felvidéki, három kárpátaljai irodánk is van, és a Vajdaságban is szeretnénk kettőt nyitni – részletezte a helyettes államtitkár és méltatta a nyíregyházi civil központ országosan is kiemelkedő működését. Elmondta, hogy a kormány is egyre inkább elismeri a civilek munkáját többletforrás, működési támogatás biztosításával is, és mindenkit arra ösztönzött, hogy segítsen, ahol csak tud, hiszen az állami források mellett a magánszemélyek, cégek hozzájárulásai is sokat segítenek a civil élet és a rászorulók mindennapjain.

A köszöntő beszédek után elismeréseket adtak át. A Hierotheosz Egyesület Családi, Esélyteremtő és Önkéntes Programja által meghirdetett „Az Év Szabolcs- Szatmár-Bereg Vármegyei Önkéntese" díjat dr. Erdélyi Tatjána, id. Lőrinc Péter és Vajda Emese kapták meg, a „Vármegyei Családokért" díjat pedig Balázs Csabáné, dr. Tarpai József és Baráthné Bosák Erzsébet vehették át. A jótékonysági estet a Pócspetri Hagyományőrző Népzenekar műsora zárta.