Jövőre folytatják

– A városháza nemcsak Nyíregyháza arculatát határozza meg, hanem egész Szabolcs-Szatmár-Beregét, hiszen korábban a megyeháza funkcióját is betöltötte – hangsúlyozta Baracsi Endre. A vármegyei értéktár bizottság elnöke hozzátette: hogy az ikonikus épület mennyire meghatározó, bizonyítja, hogy a Kossuth tér egykor a Városháza tér nevet viselte.

– A sallangos lószerszám ugyan olyan érték, amely bár az országban máshol is megtalálható, azonban mindenképpen szerettük volna jelezni, hogy itt számon tartjuk, s a helyén kezeljük. Reméljük, hogy a későbbiekben egy „magasabb polcra” is felkerül ez a különleges iparművészeti munka. Újfehértó egyetlen műemlék épülete, az 1754-ben késő barokk stílusban emelt református templom is része már az értéktárnak. A munkát januárban folytatjuk, mert számtalan értéke van Szabolcs-Szatmár-Beregnek, s már vannak elbírálásra váró javaslatok – árulta el Baracsi Endre.

A sajtótájékoztatónak a nyíregyházi városháza adott otthont. A „házigazda”, dr. Kovács Ferenc elmondta: mindig ez a különleges épület előtti terület volt a település központja. Nyüzsgő belvárosi életről olvashatunk azokból az időkből, amikor a római katolikus társszékesegyház helyén még piac volt.

– A közélet is felpezsdült, amikor vármegyeszékhely lett Nyíregyháza, hiszen volt idő, amikor a városháza adott helyet a bíróságnak – ezért van az épület tetején Juszticia megkettőzött szobra –, és a vármegyei tisztviselőinek is egészen addig, míg el nem készült az Alpár Ignác tervezte megyeháza – ismertette Nyíregyháza polgármestere.

Nyitott szemmel és szívvel

A vármegyei értéktár bizottság éves munkáját annak alelnöke, Filep Sándor foglalta össze röviden.

– Úgy érdemes élni a jelenben és irányt szabni a jövőnek, hogy tiszteljük a múltunkat. Számtalan olyan építészeti, kulturális, természeti kincs és közösség van ebben a vármegyében, ami megérdemli, hogy elsőként szűkebb környezete, majd Szabolcs-Szatmár-Bereg értéktárába is bekerüljön, végül nemzeti értékké, hungarikummá váljon.

– Egyre több település veszi komolyan az örökséget, amit szeretne a vármegyei értéktárban tudni, döntéseinket komolyan mérlegelve, ennek fényében kell meghoznunk. Sokszor esünk abba a hibába is, hogy nem vesszük észre a minket körülvevő csodákat, melyekre aztán az idelátogatók hívják fel a figyelmünket. Fontos hát, hogy nyitott szemmel és nyitott szívvel járjunk – fogalmazott Vásárosnamény polgármestere.